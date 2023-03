Podría empezar este artículo hablando de la notable mejoría del Cádiz en los últimos partidos, pero ¿para qué? El fútbol que nos gustaba, ese fútbol que veíamos de jóvenes y no tan jóvenes, se lo han cargado. Que había árbitros malos se sabía y conocía desde los inicios del balompié, pero lo que estamos viviendo en esta temporada no hace sino confirmar qué el fútbol que conocimos ha muerto. El VAR llegó como maná caído del cielo para solucionar todas las polémicas arbitrales. Y visto lo visto, puedo afirmar sin temor alguno a equivocarme que el VAR es la mayor tragedia que le ha ocurrido al fútbol en los últimos años. Porque no solo no ha arreglado nada, sino que además lo ha empeorado hasta límites insospechables.

Quizás me digan ustedes que el VAR no es el problema sino los impresentables que lo manejan. Pues sí, puedo estar de acuerdo con ustedes. Porque en las circunstancias actuales el bar es como poner a un mono a pilotar un Boeing 747. El fútbol está podrido, muerto. Todo un F.C. Barcelona pagándole una millonada al ex responsable de los árbitros y no pasa nada, al menos deportivamente. Ya ha prescrito, dicen. Estoy absolutamente convencido de qué si eso le pasa al Cádiz, Español, Real Sociedad, Valladolid o Celta de Vigo, por ejemplo estamos en Segunda B desde el minuto uno. En ese aspecto tengo sana envidia de los italianos qué pese a su fama de marrulleros tuvieron los cojones suficientes de mandar a la Juventus de Turín a Segunda División por algo similar, y además quitarle 30 puntos para la temporada siguiente a Milán, Lazio y Fiorentina. Aquí nos podemos echar a dormir esperando algo similar.

El arbitraje y los encargados del VAR han conseguido que casi todos los clubes se echan las manos a la cabeza. Y si hablamos concretamente del Cádiz, es para irse de esta liga de una puñetera vez por todas. Y no, no es llorería, es la realidad. No es un error, no dos, sino muchos, y siempre contra el mismo. Y errores flagrantes y demostrables, como el del Elche. Pero nada, protestas y te muelen a palos. Una absoluta dictadura. Y entre los árbitros, corporativismo total. Aquí no habla nadie. Todo es maravilloso. Y más protestas y más te apalean. El Cádiz ha jugado en los últimos tres partidos tres partidos y medio, con más de 11 minutos de añadido en cada uno.

Eso no puede ser la norma. Para eso, reloj parado, pero no interesa. La prensa tambien vive de la polémica. Y más protestas y más sanciones. Raro me resulta no ver alguna cadena perpetua o prisión permanente en las sanciones al Cádiz. Que nadie dude que nos tienen en el punto de mira. Hoy nos arbitra el árbitro del lío del Elche y de Mallorca de la temporada pasada. ¿Casualidad o nuevo toque de huevos? Y en el VAR el de Almería, con gol anulado a Ocampos por ¿falta? de Fali. Es triste, pero esto cada vez me interesa menos. El futbol que yo conocí ha muerto. Me lo han matado. Y si esto continua habría que plantarse. Si hay que bajar se baja, pero con la cabeza alta. El fútbol ha muerto.