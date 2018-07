Visitando una exposición hace unos días me encontré de pronto con la frase, "Por favor, lea poesía". Confieso que esas palabras me sorprendieron bastante. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que la poesía estaba en peligro y pedía ser ayudada. Si así fuera, ojalá llegue pronto esa ayuda en forma de más lectores, más importancia en la educación, más publicaciones, más compradores y más presencia en programas culturales.

Reflexionando, sin embargo, más tarde, pensé que esa invitación podría también entenderse como dirigida a los lectores. Porque, estoy convencido de ello, necesitamos leer poesía para abrir horizontes en nuestras vidas, para comprendernos mejor y para comprender el mundo que habitamos.

Ante el frenesí de todos los días he recordado muchas veces a José María Valverde que, en su Oración por nosotros los poetas, escribía: "En nosotros descansa la prisa de los hombres". Bello y cierto. Necesitamos personas y experiencias que nos ayuden a reconocernos a nosotros mismos, y los poetas, de los que Víctor Hugo decía nada menos que, "Un poeta es un mundo encerrado en un hombre", con su sabiduría, pueden ayudarnos.

Leamos, entonces, más poesía. Y disfrutémosla. La que nos guste más porque hay muchos estilos. La que nos hable más. La que entendamos mejor. La que más encienda nuestro corazón. Y atrevámonos, todavía, a dar otro paso: ¿por qué no escribir poesía nosotros mismos? Hay dos clases de jóvenes, se decía hace años, los normales y los que nunca han escrito una poesía. ¿Sigue siendo así? Existían antes locales donde jóvenes llenos de nervios e inexperiencia íbamos a escuchar poesías y a leer, cuando nos atrevíamos, las nuestras. ¿Continúan existiendo esos 'Clubs de los poetas vivos'? Si no, pido que se creen de nuevo en colegios y centros culturales porque la poesía sana; la poesía anima a soñar con los ojos abiertos; la poesía invita a la vida. Y de todo ello, de sanación, de sueños activos y de vida, andamos muy necesitados.