Al falla con abanico

Va ser un concurso especial el que nos ofrecerá el Falla este año. Acostumbrados a ver al público aterido de frío con mantas y ponchos, este año puede que tengan que cambiar todo eso por abanicos y se pedirá a gritos el aire acondicionado en el Falla que, por cierto, no sé si tendrá. Ya se han visto las primeras colas frente al coliseo para pillar entradas de las sesiones de infantiles y juveniles así que esto ya huele a COAC. Al final no pasa nada. Ni arde Troya ni será el fin del mundo. Ahora la polémica vuelve a ser un año más la carpa, unas instalaciones que tan sólo permanecen durante una semana y que parece que provocan daños irreparables a la población durante ese tiempo. No podemos estar todo el día quejándonos de todo. Con la crisis que tenemos encima no debemos cerrar las puertas a cualquier asunto que pueda traer creación de empleo y riqueza, al menos para unos cuantos. No será para tanto.