Tenemos ya los candidatos y vamos camino de tener el primer debate a algo menos de cuatro meses de las elecciones municipales. El candidato de Adelante Andalucía, David de la Cruz, hizo el pasado lunes una propuesta para que se produjera un debate con todos los alcaldables para que cada uno presentara sus propuestas y se pudiera hablar sobre el estado de la ciudad.

Nadie se niega a debatir pero De la Cruz tiene un punto de sagacidad y sabe que un debate a estas alturas puede coger con el pie cambiado a más de un candidato que no tenga los deberes bien hechos. Una cosa es hablar en público de generalidades y otra es bajar el balón al piso, al terreno de juego y entrar en lo concreto.Ahí David de la Cruz, al ser asesor dentro del equipo de Gobierno y estar en el día a día del Ayuntamiento puede partir con algo de ventaja, al igual que Helena Fernández (Izquierda Gaditana) y Óscar Torres (PSOE), aunque sea desde la oposición. Bruno García (PP) también conoce el funcionamiento municipal al haber gobernado con Teófila Martínez y contar con una estructura fuerte de partido. No la tiene tanto Juan de Dios Sánchez (Cs) pero también puede recibir el asesoramiento de las dos ediles de su grupo, Lucrecia Valverde y Carmen Fidalgo.

Este debate sí sería una prueba de fuego para aquellos que no tienen presencia en el Ayuntamiento y, en especial, para Ismael Beiro, el candidato de Cádiz sí, la marca que se ha creado bajo el ala de Andaluces Levantaos. El que fuera ganador de Gran Hermano es un hombre que sabe manejar las escenas pero a la hora de debatir sobre política en el barro con los otros candidatos tendría que medir sus palabras y sus propuestas. Una cosa son los comunicados donde no te sales del punto y la coma que quieres y otra es el cara a cara.

Beiro puede ser uno de los objetivos y el otro es Eugenio Belgrano, que lidera la plataforma Ahora sí. A la vista de la gente de Adelante Cádiz, tanto a uno como a otro son tildados de movimientos populistas y carentes de contenido.

En una carrera larga en la que empiezan bastante contendientes con posibilidades de entrar en la Corporación Municipal, cada gesto, cada paso que se dé en falso, puede ir erosionando a algunos de los candidatos. De hecho, en un debate con las elecciones a tanto tiempo vista, los alcaldables tienen mucho más que perder que ganar. Sin embargo, quieran o no, no tienen más remedio que asistir porque no hacerlo sería mostrar miedo y debilidad y sería casi peor que tener una mala intervención.

De momento el debate se está empezando a organizar desde la Asociación de la Prensa de Cadiz, donde ya se está entrando en contacto con los candidatos para ver su predisposición para que se lleve a cabo.

En el caso de que sea una realidad, también sería una prueba de fuego para el propio David de la Cruz, que ha sido el responsable de muchos de los argumentarios del alcalde pero que ahora sale a los focos y abandona el lugar más cómodo de hombre en la sombra de Kichi. Ya no sólo escribe esos discursos sino que ahora tendrá que defenderlos.

Y Bruno García, aunque ya tiene el callo por su participación en decenas de plenos a lo largo de sus años en el ayuntamiento, también tendrá que confrontar y tratar de salirse del, usando términos futbolísticos, tratar de dar el pase al compañero de al lado para nunca perder el balón. Siente que parte con ventaja y no se puede equivocar a las primeras de cambio.