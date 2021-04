La campaña del futuro del PSOE en Cádiz

La elección

En el PSOE todo el mundo está velando armas para ir a la guerra de las primarias en casi todos los ámbitos. La encarnizada batalla que se espera a nivel andaluz entre Susana Díaz y Juan Espadas, puede ir después en cascada hacia los congresos provinciales y locales. En Cádiz capital ya se conoce de sobra que la actual portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mara Rodríguez, no tiene una buena relación con el secretario local, Fran González, el cual ya ha dicho que no se va a presentar al próximo proceso, lo que no quiere decir que no vaya a tratar de influir en el mismo.

La prueba de esta puesta en escena para coger posiciones la tuvo Mara Rodríguez, que el viernes tenía la opción de elegir estar en Chiclana en el encuentro entre Juan Espadas y José María Román o en la ceremonia municipal de entrega de los títulos de Hijos Predilectos y Adoptivos en el Palacio de Congresos.

Dicho de otro modo, el futuro en el partido o su presencia en un acto dedicado a ciudadanos de Cádiz y en el que estuvieron el alcalde, el resto de portavoces de los grupos municipales y gran parte de la Corporación municipal, que entró en el lugar bajo mazas. Se supone que éste es uno de los actos más importantes del año en el Ayuntamiento, por lo menos en lo que se refiere al aspecto simbólico.

En el PSOE local también hay una lucha cada vez menos soterrada para hacerse con el control el partido a nivel local y que abriría las puertas, pese a que habría que pasar por el requisito de las primarias, para después encabezar la candidatura a la Alcaldía de Cádiz.

El ex rector

Y de una ausencia en el Palacio de Congresos a uno que fue distinguido, el ex rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo. El ahora presidente de la delegación gaditana de la Asociación Española contra el Cáncer ha sido el mejor rector para la capital gaditana de todos los que ha tenido esta institución y siempre ha tenido en la cabeza que Cádiz sea una ciudad universitaria. En el discurso que hizo tras recibir la distinción como Hijo Predilecto aprovechó la ocasión para hacer una propuesta al alcalde, José María González ‘Kichi’, y al teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Martín Vila, la rotulación de toda la ciudad con señales que adviertan que tenemos una universidad y su localización. Su idea es que, al igual que desde hace algunos años se observan por la ciudad sudaderas, camisetas, gorras y mochilas de la UCA, debe haber estas referencias por todos los sitios como ciudad universitaria.

Eduardo González Mazo tuvo una virtud y es que fue capaz de llegar a acuerdos con personas de todas las ideologías y partidos, como el propio Kichi para un acuerdo urbanístico para varios edificios en la ciudad, o con Fran González cuando éste estaba en Diputación, para que Valcárcel se pudiera convertir en la Facultad de Ciencias de la Educación. Como dijo en el discurso, “hoy en día cuando parece que para negociar hay que pensar de la misma forma, tener una misma ideología, yo defiendo el concepto de afinidad en la confluencia de objetivos, no en la ideología. Confluencia de objetivos encaminados hacia el bienestar de los ciudadanos”. Por algo hay mucha gente que piensa que el ex rector podría ser un buen alcalde para la ciudad, como le lanzaron el guante el día que recogió el Drago de Oro en el Ateneo.

Los consejeros

Uno de los temas de la semana ha sido la ausencia de los representantes del Partido Popular en los consejos de administración de Emasa (Empresa Municipal de Aparcamientos), que ha permitido que el equipo de Gobierno haya podido sacar algunos temas adelante pese a la oposición del resto de grupos. Que no fueran los dos miembros del PP hacía que una minoría de Adelante Cádiz se convirtiera en una mayoría absoluta y, entre otras cosas, hizo que se aprobara la petición de un crédito para esta sociedad municipal. El PP asegura que iba a respaldar la petición de esta póliza pero al final se le deja carta blanca para la gestión al equipo de Gobierno.

Juancho Ortiz se queja de que no se le dejó participar de manera telemática en el último consejo de administración. Sin embargo, el otro representante, Sergio Pinzón, que no es miembro de la Corporación, tampoco pudo asistir. Si se acepta una responsabilidad, hay que cumplirla hasta las últimas consecuencias o si no, dejar el paso para otro.