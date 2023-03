El Cádiz se ha puesto serio. La transformación deportiva y mental de este equipo no la hubieran soñado ni los más optimistas al termino de las cinco primeras jornadas de liga. Pero sí, es un hecho constatado. Ante el Rayo Vallecano se volvió a demostrar que el ex Carranza ya no es ese estadio donde todo el mundo venía a llevarse algo a primeros y mediados de liga. Los refuerzos invernales tenían buena pinta y gustaron a todo el mundo desde que se anunciaron y el tiempo ha acabado por poner las cosas en su sitio. La segunda parte de la liga se mira con otros ojos, con los de las esperanza recuperada, con esa sensación tan bonita para el aficionado de que este equipo puede puntuar en cualquier campo. Ya lo demostró en el Camp Nou, donde si no llega a ser por la pájara tras el inevitable primer gol y el segundo, además del gol anulado por "falta" de Fali, le hubiera puesto difíciles las cosas al líder de la Liga. Y con estas nos plantamos en San Sebastián con la, sobre el papel, imposible misión de ganar allí. Al menos eso es lo que dicen las estadísticas, que la única victoria amarilla en Donostia se remonta a la temporada 1939/40, hace 83 años. Pues ya va siendo hora de resetear las estadísticas y volver a ganar en San Sebastián. Sobre todo, porque lo veo posible. Les parecerá una tontería, pero una de las cosas más difíciles en el mundo del fútbol no es ganar, es asimilar y creer que puedes ganar en cualquier sitio, aunque luego no se pueda. Y el Cádiz ahora mismo está en esa situación. Así que cualquier cosa puede pasar, pese a la innegable dificultad del envite, pero las confianzas quizás puedan pasarle factura a una Real que recibe a un candidato al descenso y la semana que bien tiene partidos de octavos de final de Europa League, nada menos que ante la Roma. Soy optimista para este partido. Porque sacar algo positivo, aunque solo sea un empate, y seguir la racha en casa ante el Getafe sería una buena carta de presentación ante los demás para ir presentando la candidatura a que la pelea por el descenso sea cosa de otros, por más que la tengamos que luchar hasta el final. Y sobre el recurso del Cádiz ante el TAD, me parece acertadísima la postura del club. Lo del Elche no fue un simple error más. Fue una negligencia total de árbitros y VAR y esos dos puntos pueden ser vitales.

Posiblemente al Cádiz le hagan el mismo caso que si yo llamara a Paul McCartney para que me hiciera la música del pasodoble el día que vuelva al Falla, pero hay ante las injusticias no hay que callarse nunca. Y estoy convencido de que esta protesta hará que los del silbato nos miren con unos ojos un poco más atentos y cautelosos en esas jugadas, digamos, "raritas", y se tratará de evitar en la medida de lo posible echar más leña al fuego siempre con el mismo.

Si el Cádiz es capaz de mantener este ritmo, este juego y esta ilusión, creo que va a ser capaz de eludir el descenso y con bastante margen. Una vez conseguida la forma y la ilusión no podemos volver a perderla.