Las votaciones son sagradas. Se trata de una obligación, de las pocas que nos pide la Democracia. La democracia es como la salud, hasta que no se pierde no se sabe lo que se ha tenido. Y, por lo general, salvo mala suerte, la salud se puede mantener con buenas costumbres. La democracia también. Y de entre estas costumbres, la de votar. Como algo imperativo, ya sabes, el hoy tengo que ir a votar. Nada puede torcer esa obligación de ciudadano, de demócrata. El a quién es otra cosa, ahí ni yo quiero entrar ni debes permitir a nadie que entre, salvo que tú quieras compartirlo. Aunque no te lo recomiendo. Tú vota lo que quieras, contra quien quieras o a favor de quien mejor o menos malo te parezca. Y a otra cosa. Son así todos los domingos desde el día que fui con Enriquito a votar por primera vez por derecho. Quería que lo viera y viviera como un acto cívico de normalidad, de paz, de España. Así fue de hecho. Ya luego fui votando según, aunque siempre votando. Los domingos de votos eran domingo obligatorios. Si antes de la comida no había votado por hache o por be, no me sentaba después del postre sino que cogía la papeleta y me iba al colegio a votar. Soy de los que lleva la papeleta al colegio, que es como llevar el trabajo hecho. Digo la reflexión sobre a quién votar, el convencimiento. De tal modo que uno vota y respira. He cumplido otra vez. La democracia -que los enemigos de la Democracia llaman democracia liberal- es así de sencilla y por eso es de tal fragilidad. Los populismos y las demagogias son como una gran ventolera que levantara el mar contra los paseos marítimos, los chiringuitos, las casitas o casonas de la primera línea de playa. Se lo lleva todo. Forma de hablar que significa que todo lo destruye, lo dispersa, lo hace desaparecer. Sí, hay que llegar a viejo para saber estas cosas. Por eso cada uno es responsable alícuota de lo que le pase a la Democracia. La democracia que tenemos, la que nos dimos en 1978 y que, pese a tantos enemigos, todavía tenemos funcionando, activa y en defensa continua pese a los embates, los ataques, los desprecios y menosprecios. Somos así, en todas partes; la historia está llena de acontecimientos que lo ejemplifican. Pero estábamos en esto, en que es domingo, en que tengo la papeleta adecuada dentro del sobre pertinente. Y que iré a votar antes del almuerzo, a media mañana si es posible. Depositaré el voto en la urna cuando el presidente me lo indique y volveré tranquilo dando un paseo. Misión cumplida.