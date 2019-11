Reinas magas

Este año se va a recordar, sin duda, como un punto de inflexión en la manera de organizar los festejos navideños. A la profusa relación de nuevos personajes con los que contará la cabalgata, varios de ellos mujeres, hay que añadir otra novedad, y es el cambio de términos en el convenio que vienen suscribiendo desde hace casi dos décadas la Federación Local de Asociaciones de vecinos (Flave) y el Ayuntamiento.

Como recordarán muchos lectores, este acuerdo contempla que cada año un representante vecinal encarne a uno de los Reyes Magos de la Cabalgata. Hasta ahora este acuerdo especificaba, por aquello de la igualdad de oportunidades, que este Rey sería encarnado, en años alternos, por un hombre y una mujer, y así ha venido siendo hasta ahora. La presidenta de la Flave, Milagros Muñoz, fue precisamente una de las dirigentes vecinales que gracias a este acuerdo pudo vivir en 2007 esa experiencia inolvidable.

Sin embargo, gracias a las presiones de Vox a la hora de firmar el último manifiesto ciudadano, este acuerdo quedará en papel mojado y al menos en los próximos años no volverá a haber una mujer Rey Mago. Este convenio recogerá desde ahora que una “persona” de la Flave encarnará a uno de los Monarcas, pero ya no tendrá que ser obligatoriamente una mujer cada dos años, lo que en la práctica supondrá, y más teniendo en cuenta el criterio defendido por David Calleja, que los Reyes Magos serán todos encarnados por hombres.

Calleja argumenta que precisamente para fomentar la figura femenina en la Cabalgata ha creado tres nuevos personajes, la Reina de las Nieves, la Reina de Oriente y la Reina de Occidente, que acompañarán a sus respectivos Reyes. Todo muy acorde al rol que se le presupone a una mujer.

Nunca he entendido a quienes les parece fatal que una mujer encarne a un Rey Mago -cuando ni se les ve la cara, con el disfraz y la barba- y sin embargo no ven ningún impedimento en que un blanco se pinte la cara con betún o una persona famosa o relevante encarne a estos personajes. Alejandro Sanz será Rey Mago en Cádiz y no veo que nadie se haya quejado porque los niños le vayan a reconocer.

Pese a todo, a mi juicio lo peor de este asunto es que poco a poco, y por la gatera, Vox vaya haciendo calar su discurso machista en entidades que, como la Flave, habían sido pioneras en la defensa de la igualdad.