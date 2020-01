Queridos Reyes Magos: soy El Puerto de Santa María y para este 2020 que acaba de comenzar me gustaría que me trajerais varias cosas que llevo mucho tiempo pidiendo, pero que por una cosa o por otra no terminan de llegar.

Una de las cosas que más ilusión me hace es que mi casco histórico vuelva a tener vida. Quiero volver a ser lo que fui y creo que no me merezco que mi centro urbano languidezca como lo lleva haciendo ya muchos años, sin apenas comercios y lo que es peor, sin habitantes. Os pido, para intentar remediarlo, que me traigais este año de una vez por todas mi Plan Especial, el Peprichye, a ver si me anima y facilita las cosas a quienes quieran invertir en mi rehabilitación.

También estaría bien que me facilitarais un nuevo PGOU, ya que el actual ha tenido muchos problemas y no se sabe si va a poder seguir adelante. Por si las moscas, me gustaría que tuvierais la previsión de ir trabajando en uno nuevo que nos despeje el camino para los próximos años.

Otra de las cosas que siempre os pido y que nunca me traéis es la estación de autobuses. Soy una ciudad de 90.000 habitantes, se supone que turística, y me parece increíble que municipios mucho más pequeños tengan este servicio tan elemental desde hace años y yo no. A ver si este año tengo más suerte.

Otro de los regalos que tengo pendientes es ver terminado el aparcamiento de Pozos Dulces. Hace muchos años que una de mis zonas más vistosas, la principal entrada al centro urbano, se encuentra desmantelada por esta obra que tan mala suerte ha tenido. No sé si en este 2020 podré ver este enclave recuperado, creo que sería una de las claves para que mis habitantes recuperaran el optimismo que tanta falta les hace.

También espero que si no este año, en los venideros cuajen proyectos como el del impulso del paseo fluvial hasta La Puntilla, que mi Guadalete sigue estando un poco abandonado.

No quiero pedir de más, pero por si lo tenéis a bien también os recuerdo otros proyectos que espero desde hace años, como los nuevos Juzgados, la nueva Comisaría, la puesta en marcha del centro de salud de la Zona Norte... Nada extraordinario para una ciudad como yo, y sin embargo, aquí sigo esperando...