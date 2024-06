Tengo mala espina con lo del hospital de Cádiz. Se está jugado fuerte una partida de naipes en algún sitio más que discreto, secreto. Alguno puede pensar que allá Cádiz pero no, si lo hace estaría muy equivocado. En el paquete que finalmente se negocie estará nuestra ciudad, estará el Hospital de San Carlos. Que, la verdad, en todo este tira y afloja del se hace /no se hace y que, por tanto, todo está parado… también está parado San Carlos. Verdaderamente no conocemos el recorrido que se le ha podido asignar, por supuesto secretamente, al hospital isleño. Porque si se anuncia, se compromete. Mejor el silencio, que es la ausencia de compromisos. Un silencio con flecos pero un silencio ominoso. Como quiera que San Carlos es un apéndice del Puerta del Mar, éste no dice nada, no convoca a los medios para establecer el cierre de los proyectos, decir cuáles son los mismos. Cádiz tiene, como tenía, un gran solar, en un sitio estupendo, para un gran hospital. En efecto, como tenía. Porque desde hace años los compromisos de erección del nuevo hospital siguen sin materializarse. Y ahora el Ayuntamiento pretende recortar un trozo de suelo al solar hospitalario para la construcción de viviendas. En términos de beneficios contantes y sonantes, las viviendas que se podrían hacer serían más ostensibles y rápidas que el hospital que no se hace, pese a tantas palabras, cuando estaba en San Telmo Susana Díaz y cuando está Juanma Moreno. Que ya lleva años. Es que ni la primera piedra se ha puesto, ni se han liberado los primeros dineros del presupuesto, ni conocemos el proyecto de construcción, el trabajo de los arquitectos. Y es todo esto lo que condiciona nuestro futuro de San Carlos. Fueron llegando servicios, cosas, pero la impresión es de improvisación, de pasos en la dirección adecuada que no se dan desde hace meses. Es como si se hubiera parado todo. ¿El poco dinero que hay disponible en este ejercicio es para el hospital de Cádiz? ¿Cuánto es, de cuánto hablamos? El cuándo no lo decimos. Desde el recuerdo de las pancartas en el solar por los que están ahora, nos creemos con derecho a preguntar todas las preguntas incómodas. Porque resulta inconcebible un solar dispuesto, una voluntad al parecer inequívoca y la nada. Y eso es lo que nos afecta también a los ciudadanos de San Fernando. Que tenemos la sensación de incompleto, de que no se quiere coronar un proyecto de adaptación completa del antiguo Hospital Naval, ese regalo que le llegó a San Fernando en tiempos de José Loaiza. No preguntamos, pues, por las inversiones hospitalarias en otros territorios porque estamos convencidos de que hay que “cerrar” el Hospital de Cádiz y completar el de la Isla. Es lo justo.