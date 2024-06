La gente raja mucho, pero lo que más me gusta de la Feria de El Puerto es el ruido sincopado que provocan los Winchester al disparar. Pero también me agrada el olor del sirope de arce. Y las casetas y su música country. ¿Quién no baila por neoyorquinas hasta el amanecer? Aunque poco a poco se han ido imponiendo las californianas, más respetuosas con las costumbres de aquí. El desfile de cheerleaders del domingo ya no es lo que era, pero ahora disfrutamos mucho de los rodeos, con seis toros seis por noche, que se emiten en varios canales especializados en Twitch. Los precios de los típicos nachos con queso o los chuletones con salsa barbacoa se han disparado, sí, pero como todo. ¿O acaso no has probado la zarzaparrilla texmex rebujada con soda? Es la última moda, por muy cara que sea. A la feria se viene sin austeridad. Lo positivo es que ya puedes pagar con bizum al aparcacoches, libre de impuestos.

Por supuesto, lo que menos me gusta siguen siendo los actos institucionales. El gobernador del condado, está claro, no sabe inaugurar nada. Los alguaciles ya no izan las banderas como antes. Y los discursos de congresistas tampoco son como para tirar cohetes. Hablando de fuegos artificiales: Desde que se sustituyeron por drones luminosos y silenciosos, no hay quien se concentre en hacer cola para subirse a la noria. Que eso sí, nunca cambiará, por mucha fibra de carbono y aire acondicionado que le pongan a las cabinas. Suerte tenemos quienes disfrutamos todavía de los chatbots inteligentes esos, que nos explican cómo colocarse en el Canguro y en el Barco Vikingo sin sufrir daño emocional. Lástima que en mi juventud todavía no se habían implementado: el mundo sería otro.

El contrato finaliza el año que viene y a ver qué ocurre con el nuevo patrocinador. ¿Podremos disfrutar por fin de un paseo en dromedario por las Banderas? ¿Volveremos al albero sintético de antaño? ¿Venderemos nuestras mascotas, recuperando el espíritu fundacional de la feria? El Gran Toro dirá.