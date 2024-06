No hay que estar asustados ni acoj... siempre. Ni mirar debajo la cama antes de acostarse por si hubiera un cocodrilo escondido allí. Hay que vivir y desechar temores. Porque eso sería un sinvivir y no un vivir. Y es que después de leer Diario de Cádiz en sus páginas internacionales, se entera uno de los follones existentes con respecto a Ucrania y Palestina. Y que para más inri España está mandando tanques, aviones y dinero mucho dinero a aquellos sitios que están en plenaguerra. Y más al leer que “Moscú amenaza a la OTAN con impulsar su programa de misiles”. Yes que pertenecemos a la dicha OTAN y a la Unión Europea, que ambas se han puesto inequívocamente al lado de los ucranianos y a palestinos.

No será para tanto, estoy seguro, pero leyendo historia, que es una manía que tengo, las dos últimas guerras mundiales empezaron por un suceso sino baladí, sí poco importante. De resultas pienso y repienso que España y los demás países amigos Francia, Inglaterra, USA, Alemania... deberían más que mandar armas, bombas y misiles, incentivar los intentos de paz y de concordia entre ambos contendientes. Es inaudito por ejemplo que palestinos y judíos lleven siglos peleándose y sin encontrar solución a sus problemas fronterizos. Y recuerden una vez más a los atroces crímenes máxime contras niños y familias desvalidas.

No, no quiero asustar, pero sepan vuestras señorías que nuestra provincia de Cádiz es la máspeligrosa. Simplemente que tienen dos bases objetivos prioritarios de una guerra. Son Rota y Gibraltar y esta últimamente señalada como objetivo preferente. ¿Y esto tiene importancia?

Putin, el hijo de su madre, amenaza con “graves consecuencias en caso de que la OTAN permita a Ucrania el uso de armamento contra objetivos en territorio ruso, con responder a los misiles a la Unión Europea y a la OTAN”. Vaya si lo tiene, una bombita atómica tiene fundamentalmente tres efectos, a saber: onda explosiva, onda térmica y radiación instantánea. La primera destroza y cae todo edificio que esté a su alcance; la segunda quema a todo quisque; y la tercera se cuela por todas partes y a distancia. Por si acaso tres concejos, si oís una explosión, cerrad puertas y ventanas sine para evitar lo evitable, la segunda y la tercera. Contra la primera, si estamos cerca, no hay solución. Para las otras, al menos, posibilidad de aminorarlas. A lo mejor en tan fatídico caso suspiremos con que haya levante o poniente con ventoleras.

Y, con respecto a la guerra de Palestina... ¿no es posible ponerlos de acuerdo después de tantossiglos discutiendo? Es espantoso lo que allí ocurre, sufriendo los más indefensos los horrores de la guerra. ¿No tiene poder y autoridad USA y los países europeos para obligarlos a terminar sus discusiones sangrientas? “Desde que comenzó la guerra (decía este periódico) al menos 36.224 personas han muerto y 81.777 han resultado heridas en territorio palestino, la mayoría mujeres y niños”.

P/D. Repito, a lo mejor son pesadillas mías. No asustarse, ni estéis amedrantados. No pasara nada. Pero sí instar a nuestros políticos que la cosa es muy grave y que en vez de pelearse por tonterías, que insten a sus gobiernos y amigos a que actúen con empeño y persistencia para que haya paz de una puñetera vez.