El viejo y el Mal

Abres los ojos y no reconoces el paisaje, los páramos desiertos, sin vida. Las pilas de esqueletos, donde reconoces los cuerpos y jirones de uniformes de aquellos que fueron los defensores del mundo, tus amigos y compañeros. ¿Dónde está ese mundo de maldad donde aprendiste a sobrevivir a la violencia y al dolor por la pérdida de aquellos a los que más querías?

Ficha Marvel Saga TPB. El viejo Logan 1: Berserker Guion: Jeff Lemire Dibujo: Andrea Sorrentino Tapa blanda Color 200 págs. 17,50 euros Panini Cómics

El viejo Logan ha viajado en el tiempo, a una época que creía olvidada, justo antes de que los villanos unieran sus fuerzas para acabar con todo. Pero en esta ocasión, con lo que ya sabe y ha sufrido, pondrá todo su empeño en evitar el apocalipsis.

Lo malo es que, en muchas ocasiones, la realidad llega de improviso. Y justamente eso le ocurrirá al personaje que, aunque lleva escrita en su brazo una lista con todos aquellos con los que se verá las caras, después de terminar de manera expeditiva con el primero de ellos, va en busca del origen del mal en ese tiempo futuro que fue, Hulk.

Su semilla hará que una generación de depravados seres de piel verde cometa mil y una tropelías. En especial una de una crueldad extrema, que todos los que hayáis disfrutado de la miniserie creada por Mark Millar y Steve McNiven, ya sabéis de lo que hablo. La pérdida de su familia, su mujer y dos hijos, aquello que era lo único por lo que luchaba.

Pero claro, en este tiempo en el que está ahora las cosas son distintas, y se va a ver sorprendido por la existencia de personajes que eran desconocidos para él, uno será Amadeus Cho, y otra la encarnación femenina de Ojo de Halcón, que le dará refugio en un mal momento, aunque una vez con las manos (garras) en la masa, verá que este Logan es demasiado brutal a la hora de meterse en un conflicto, por lo que tendrá que pararle los pies alguien con el suficiente poder de persuasión.

Esa persona le mostrará la verdad, y a partir de ese momento todo volverá a cambiar para este anciano luchador, cuyos viejos huesos crujen…

Afortunadamente, en muchas ocasiones, cuando ya parece que nada puede salir bien, aparece alguien que nos ofrece su mano para ayudarnos a seguir. Y Logan se sorprenderá al reencontrarse con dos rostros muy conocidos.

El prolífico guionista canadiense Jeff Lemire tiene una innata capacidad para dotar a sus personajes con sentimientos muy humanos. Y una vez más lo consigue con este Logan, que carga a sus espaldas con un dolor que no cesa, ese recuerdo de su masacrada familia, y la sorpresa que se llevará cuando se reencuentre con uno de ellos, pero no de la forma que él espera.

Haciendo tándem artístico con él, el dibujante italiano Andrea Sorrentino, que ha compartido infinidad de páginas junto a Lemire, realiza una labor soberbia, con unas páginas espectaculares, que hacen que quieras avanzar a toda velocidad por un argumento apasionante, en que vamos a acompañar a Logan, aquel que fue lobezno, en este periplo plagado de peligros, ya sea en forma de antiguos enemigos como Los Cosechadores, Dama Mortal, o los recuerdos que, en ocasiones, duelen más que los golpes.