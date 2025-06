Vibraciones flamencas

La ficha 'Flamenco vibes’. Marc Miralta. Producido por Marc Miralta. Nuba/Karonte

Marc Miralta es un percusionista que siempre se ha mantenido en equilibrio entre dos aguas, las jazzísticas y las flamencas. En este álbum, el vibráfono se erige como el protagonista, un papel inédito que invita a la sorpresa. El toque percusivo de Miralta, heredado de su ADN de batería, revela colores y matices en un instrumento que hasta ahora había jugado un papel secundario. El metal y las notas prolongadas del vibráfono se conjugan con las cuerdas y las notas más cortas de la guitarra flamenca de Pau Figueres, creando un diálogo entre ambos. Miralta transforma clásicos del jazz como Body & Soul en ritmos de soleá por bulería o una seguiriya en un blues en menor. De inspiración genuinamente flamenca son sus Tangos irreversibles y los Tanguillos del medio. Camí del bosc o Ara sí! nos sumergen en su esencia mediterránea. Tune sandwich es una técnia de Cesc Miralta que fusiona dos composiciones creando de esta forma una estructura A-B-A muy rica y envolvente. A Marc Miralta le acompañan Pau Figueres a la guitarra flamenca, Manel Fortià al contrabajo y Arnau Figueres a la batería, cajón y palmas.

Miralta empezó a estudiar batería a los once años con Pau Bombardó y prosiguió su formación en la Escuela de Música Zeleste de Barcelona, en el Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona y en la Berklee College of Music de Boston. En esta obra, además del vibráfono, toca también el djembé, la darbuka, la batería y las palmas. Es, asimismo, un virtuoso de las tablas hindúes y el cajón flamenco. Ha grabado más de cincuenta discos con diversas formaciones, incluyendo su primer disco como líder de New York Flamenco Reunion (Nuevos Medios), Dreams del Marc Miralta Quartet con Seamus Blake (saxo), Ed Simon (piano) y Omer Avital (contrabajo), así como grabaciones con Perico Sambeat, Mark Turner, Juan Perro, Mayte Martín y Gerardo Núñez.