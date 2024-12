Viajes al otro mundo

En mi adolescencia hubo dos autores que me marcaron, abriendo una puerta hasta ahora desconocida para mí, que hasta entonces tan solo había navegado por universos poblados de tipos con capas y mallas. Y resulta significativo que a ambos los conocí en las sendas publicaciones editadas por Josep Toutain, que supo reunir en el interior de Creepy y 1984 (entre otras) a lo mejorcito del panorama nacional e internacional en los ya lejanos años ochenta.

Los nombres de estos autores eran Berni Wrightson y Richard Corben. Curiosamente, sin ninguna relación en el aspecto gráfico, pero ambos siendo unos auténticos titanes en el mundo del cómic.

Me recuerdo pateándome la ciudad y todas las librerías y papelerías en busca de los ansiados ejemplares de cada mes que, ‘gracias’ a la deficiente labor de la deficiente distribución se convertía en un calvario, dejándome huecos entre número y número. Afortunadamente, Toutain también fue revolucionario, y tras publicar por entregas las historias de algunos de sus autores, las recopilaba en los míticos álbumes de tapa blanda que tanto trabajo y lloros me costó reunir, ya que, como a muchos chavales de aquellos años, la exigua paga semanal no nos llegaba para casi nada.

Pero con tiempo, un buen olfato y sobre todo, mucha suerte, pude hacerme con todos y cada uno de aquellos ejemplares que aún conservo en mi biblioteca, algunos de ellos incluso auténticos grimorios, como el deseado Vuelo a la fantasía, que me hizo protagonizar una divertida anécdota que ya os contaré en otra ocasión.

Y es que ahora es momento de celebración, ya que después de muchos años, por fin podemos tener en nuestras manos la versión definitiva de la obra que marcó a muchos lectores, Den: Nuncanada, un alucinante y alucinógeno viaje junto a su protagonista, que despierta en un paraje desconocido, y dentro de un cuerpo, desnudo y musculoso, que le es totalmente ajeno.

Con poco tiempo para reaccionar, este seguirá a una voluptuosa fémina que parece estar a punto de caer en las fauces de un horrible monstruo. Pero Den pronto descubrirá que en este mundo la mentira, el engaño y la traición también son moneda de cambio…

Aunque no todo será malo para él, ya que en su vagar por estos paisajes imposibles, nacidos del talento de su autor, y su personal método de trabajo, conocerá a Kath, una rubia y rotunda joven que, como él, se ha trasladado desde una lejana época de nuestro mundo a este otro lugar, Nuncanada.

El amor, la obvia atracción física nacerá entre ellos, pero tendrán poco tiempo para conocerse, ya que la cruel reina del lugar y el taimado Ard mantiene un pulso por la posesión de un poderoso objeto, un cetro bautizado como el Locnar, con el que podrán obtener el poder invocando la presencia de una monstruosa entidad que nos lleva a universo lovecraftiano.

Y es que no casualidad que esta reseña lleve el mismo título que el volumen que recoge las peripecias de Randoph Carter, personaje creado por H.P. Lovecraft, autor cuya obra influenció notablemente a Richard Corben (también sucedió con Robert E. Howard), como puede comprobarse en esta y otras muchas obras. Incluso con el tiempo llegó a adaptar alguna a las viñetas.

Y así, en esta primera entrega de cinco, vamos a sumergirnos en este universo de colores imposibles, curvilíneas mujeres, monstruos aterradores y mil y una peripecias protagonizadas por el lampiño protagonista, Den.

Una edición definitiva, como decía, sobre todo gracias a la impagable labor del colorista y director de arte, José Villarrubia, que ha conseguido que las páginas ilustradas por Corben nos lleguen ahora en su máximo esplendor, tal como él propio autor hubiera deseado que se publicaran.

En el interior del volumen vamos a encontrar una serie de textos, firmados por Villarrubia, el novelista Fritz Leiber y Bruce Jones, que tan bien conoció a Corben, firmando junto a él infinidad de maravillosas obras.

Y sin dejar de recuperarnos de un inevitable brote de síndrome de Stehndal, nos topamos con varias bellas ilustraciones, de esas que te dejan sin aliento por su belleza.

En Estados Unidos ya se ha anunciado la quinta, y última entrega de la saga protagonizada por Den, así que tenemos asegurada su publicación en nuestro país, así como la futura edición de la última obra firmada por Corben, Dimwood. Tan solo es cuestión de tiempo que podamos tenerlas en nuestras ansiosas manos y poder volver a deleitarnos una y otra vez con el arte de uno de los grandes autores que ha dado el cómic.