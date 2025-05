Vanesa Martín: "Si te limitas o permites que te limiten, no avanzas"

No necesita presentaciones. Su carrera está avalada por ocho discos y un noveno que verá la luz este mismo viernes. También lo hacen las miles de plazas en las que se ha dejado la piel para emocionar a sus seguidores, poner el vello de punta a medio planeta y hacer que los más escépticos muevan sus caderas. Los directos son su zona de confort. La malagueña Vanesa Martín llega a esta entrevista con tranquilidad. No la acompañan los ceñidos horarios que persiguen normalmente a las superestrellas. No hay prisas. Se toma tiempo en responder cada pregunta. Con calma. Sopesando cada reflexión y disfrutando cada broma. Como si de una conversación entre amigos se tratara pero sin la caña de mediodía. Desde 2023, ha edificado los cimientos de su nuevo hogar -en forma de cambio de banda y de sello discográfico- y ha dejado las ventanas abiertas para que entre el aire fresco en su morada. El resultado de todo este proceso lleva por nombre Casa mía. Afirma que este trabajo es una vuelta a los orígenes que ensalza, aún más, sus raíces andaluzas.

El 31 de mayo vuelve al ruedo para encarar un larguísimo listado de ciudades. Arranca en Fuengirola, pasará por el Concert Music Festival de Chiclana (6 de agosto), por el ciclo sevillano Noches de La Maestranza (12 de septiembre), por Córdoba (19 de septiembre) y por Almería (27 septiembre). Solo por citar algunas fechas. Promete un directo cañero. Abróchense los cinturones que regresa Vanesa Martín.

Pregunta.En 2023 tuve la oportunidad de entrevistarla con motivo del lanzamiento de su octavo disco, Placeres y pecados. Confesaba entonces que ese trabajo estaba impregnado de todos sus viajes y destacaba fusiones musicales como la chacarera argentina con el tanguillo gaditano. ¿Cómo será este álbum?

Respuesta.Siento una evolución sonora, pero también a nivel de letras y emociones. Canto al amor y a la vida desde una postura mucho más serena, menos atormentada. Si en Placeres y pecados me acerqué a la fusión en una canción, este disco es un 4.0 porque hay de todo. Sones cubanos, bachata, corrido mexicano y cumbia. Todo ello con mi paladar y mi pop rock de siempre. Es como si dobláramos el mapa. Una nueva versión de aquel Agua, mi primer disco.

P. Algo así como dar un giro de tuerca a sus orígenes.

R. Es una reconexión con mi identidad. Ahondo dentro de lo más profundo de mí. Lo cierto es que, si me adentro en géneros propios de otros países porque esas son las canciones que me vienen nutriendo en los últimos años, tenía que meter algo de mi raíz andaluza. También me define y la llevo a gala. De hecho, ahí está una sevillana que se llama Casa Mía, que da título a todo el álbum. Estas sevillanas son muy tranquilas, reposadas y en ellas plasmo toda mi trayectoria. Desde que empecé hasta el día de hoy. Me gusta mucho haber metido mi raíz desde un género que, siempre que voy a Huelva o a Sevilla, me hago un guiño con el público.

P. Una malagueña cantando sevillanas. Hazaña de alto riesgo.

R. Si te limitas o permites que te limiten, entonces no avanzas. Sevilla siempre ha sido muy generosa y no es una plaza fácil... muchos artistas sudan un poco más. A mí me abrió las puertas desde el primer momento y lleno los recintos incluso antes que en mi propia ciudad.

Quiero que la gente sienta las canciones y los conciertos como herramientas para sanar"

P.Tengo entendido que ha compuesto 42 canciones... podría jubilarse si quisiera. Entiendo que ha vivido un momento creativo muy intenso.

R.(Risas) He tenido tiempo y una búsqueda interior. En este disco he conseguido depurar mi sangre, mi piel y salir de esa membrana. Pedí tiempo a mi equipo. Necesitaba parar, tomar decisiones y saber cómo quería comprometer mi tiempo en los próximos 10 años. Para escribir canciones necesitaba la libertad de probar un arreglo u otro, un tipo de producción u otro. Para eso, si no tienes tiempo, no se consigue el mismo resultado.

P.Precisamente, en esa entrevista en 2023 le pregunté cómo se llevaba una carrera tan intensa y abrumadora. Usted me dijo que había descansado cuatro meses y se había recargado de energía. Es importante ser conscientes de la importancia de parar un poco.

R.A veces no somos conscientes por la inercia que llevamos. Me veía haciendo lo que quería hacer, pero respondiendo a esa inercia. Había cosas a mi alrededor... parte de mi banda, la discográfica, con las que sentía que no estaba comprometida. No estaba fluyendo y pisando fuerte. Llevé a cabo una serie de cambios como la mitad de la banda, la discográfica y la oficina de management. Te ves con nueva gente a tu alrededor, con una energía renovada, fresca y con nuevas metas. Lo asocio mucho a las parejas. Cuando llevas 15 años y dices: estoy muy bien, te quiero un montón, tenemos una casa bonita, un buen entorno social, nos va bien, pero estamos estancados. Entonces tienes que romper y volver a empezar. Hay gente que se conforma y no son conscientes de que están viviendo anestesiados. Detecté que necesitaba cambiar ciertas cosas para volver a emprender con ilusión.

Llevé a cabo una serie de cambios como la mitad de la banda, la discográfica y la oficina de ‘management"

P.Pero salir de la zona de confort es difícil.

R.Tuve un tiempo de incertidumbre bestial y me sentí un poco vacía. Siempre me he hecho a mí misma, he tomado decisiones y he ido avanzando campo a través. Salir de la zona de confort es difícil. De hecho, hay una canción en el disco que se llama Lobos en la que cuento que me veía con fuerza y con ganas de hacer muchas cosas, pero no encontraba qué hilo tirar de la piñata. Empecé a hacer los cambios que creía. Tuve miedo, sí. Pero a día de hoy que todo se ha colocado y todo está ordenado, ha pasado algo parecido a la magia. Como cuando te dices: Veo el cuadro lleno de colores, desordenadísimo y de repente empieza todo a colocarse y ves un paisaje perfecto. Por eso, el nuevo disco se llama Casa mía, porque es mi refugio emocional y sonoro. Quiero que cuando la gente se acerque a mi música y a los conciertos sienta las canciones como pequeñas herramientas para sanar y sobrellevar el día a día. Que hablan de la vulnerabilidad, de la inseguridad y de la fuerza de ese renacer, de ese florecer y de esa capacidad de regenerar tus tejidos.

P.Es un mensaje importante. No es necesario poder con todo.

R.Lo mágico no es no tener problemas, sino tenerlos y resolverlos bien.

La cantante Vanesa Martín delante de la antigua estación de Plaza de Armas. / Gabriel Hinojosa

P.Siempre ha estado dispuesta a arriesgar. Lo ha demostrado con los cambios que ha explicado, también con la búsqueda constante de nuevos sonidos en sus discos e incluso con formar parte de diferentes formatos televisivos. ¿Cómo mantiene su esencia y los pies en la tierra?

R.Dedicarme a lo que me dedico ya es un regalo que jamás habría imaginado. Viniendo de un barrio de Málaga, mi padre mecánico, mi madre trabajando en hospitales, nunca hubiera imaginado que grabaría discos con una multinacional y que haría giras por España, Latinoamérica y Estados Unidos. Creo que tengo el ego suficiente para subirme a un escenario, pero también para quitarme el tacón y tomarme una cerveza en un bar. Me gusta mucho vivir y estar con mis amigos, mi familia y mis perros. ¿Cómo consigo ser yo misma? Lo otro soy yo con otro mood.

Empecé a hacer los cambios que creía. Tuve miedo, sí. Pero a día de hoy que todo se ha ordenado"

P.¿Como un alter ego?

R. Cuando me subo a un escenario entro en un diálogo íntimo con el público. La gente está llorando, vibrando y se está enamorando contigo. Entro en ese mood, pero después soy una tía tímida, aunque la gente no se lo crea. Si te das cuenta, en mi trayectoria, voy a muy pocos eventos que tengan un photocall. Me gusta más estar en el estudio con mis músicos. Tengo que hacerlo, porque tengo que hacerlo, pero hay gente que lo disfruta un montón y yo si lo puedo evitar, lo evito.

P.A veces no se puede.

R.No se puede y, ojo, cuando voy lo hago con todas. Voy fuerte.

P.En la canción Objetos perdidos dice "Tú jamás sabrás lo que pasó,/ yo jamás te diré por qué./ Te tuve que acabar". ¿Cómo de difícil y de importante es decir adiós?

R.Esa canción está escrita desde la gratitud de decirle a alguien: me has arrancado emociones increíbles, pero por cuestiones de la vida esto no puede ser. Y en algún otro plano seguiremos, porque seguiremos, pero esto no puede ser. Hay quien dice que le canto a una pareja y hay quien dice que le canto a un amante. Lo dejo ahí.

P."Si quisieras esperarme en otra vida / yo estaría dispuesta a llegar sin hora". ¿Por qué en otra y no en esta?

R. Por las circunstancias. Porque no siempre te encuentras en el momento ideal para vivir lo que te gustaría. Por ejemplo, alguien que se vaya a casar, de repente, conoce a una persona que le hace vibrar fuerte pero no puede hacer nada, porque somos seres humanos, tenemos raciocinio y no queremos hacer daño. No siempre te encuentras en el momento ideal para vivir ciertas historias.

Hemos preparado algo increíble para los directos. No voy a dejar a la gente ni beber agua"

P.Apenas quedan dos semanas para entrar en el Mes del Orgullo. Hace dos años ofreció el pregón en Sevilla, en el que afirmó con contundencia que "quien tiene miedo a la libertad de los demás, tiene miedo a sí mismo". ¿En qué estado está la situación teniendo en cuenta que el mundo es cada día más gris?

R.Tenemos que seguir siendo fieles a nosotros mismos y que concienciar a la sociedad de que no somos ni mejores ni peores por ser de una condición u otra. Cada cual es una persona más que está viviendo, sudando, sintiendo, enamorándose y llorando. Es verdad que estamos en un momento un poco homofóbico aunque de un tiempo a esa parte se ha calmado todo. Y ojalá siga así. Que cada uno sienta lo que sienta. Si de verdad el ser humano fuera más honesto consigo mismo y menos juez con el de al lado... por eso digo que quien tiene miedo a la libertad de los demás tiene miedo a sí mismo. Porque tú prohíbes, levantas un muro para que ni tú misma puedas pasarlo y muchas veces nos boicoteamos. Si el ser humano supiera la alegría inmensa que supone vivir siendo fiel a lo que eres, la sociedad sería mucho más amable, divertida y luminosa.

P. El 31 de mayo arranca su gira en casa, en Fuengirola. También actuará en el ciclo Noches de la Maestranza en Sevilla el 12 de septiembre. ¿Cómo afronta esta etapa de conciertos?

R.Tengo muchas ganas de girar. Hemos preparado algo increíble para los directos. No voy a dejar a la gente ni beber agua. He descansado tanto y he estado tan a gusto que ahora sí que me siento con ganas de que salga el disco y que empecemos la gira. Este álbum es súper divertido y poderoso en directo. Se suma que hemos refrescado temas anteriores, incluso muy anteriores, que he metido de nuevo. Ha quedado un combo muy interesante.