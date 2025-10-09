‘Tron: Ares’: Jared Leto resucita la saga que fusiona lo real con lo digital

Entre Frankenstein y Jesucristo, Jared Leto regresa al cine como un mesías artificial que impulsa la rebelión contra las órdenes sin alma humana en Tron: Ares, la tercera entrega de la saga que, hace más de cuatro décadas, revolucionó la fusión entre el mundo real y el digital.

Han pasado quince años desde Tron: Legacy (2010), y una década de desarrollo ha sido necesaria para dar forma a esta nueva historia en la que, por primera vez, no es el ser humano quien se adentra en el universo virtual, sino los programas los que cruzan la frontera hacia la realidad. “¿Qué significa estar vivo? ¿Qué nos hace humanos?”, se preguntan Leto —también productor del filme— y el director noruego Joachim Rønning, quienes presentaron la cinta en la reciente San Diego Comic-Con de Málaga.

El actor, ganador del Óscar por Dallas Buyers Club, interpreta a Ares, no el dios griego de la guerra, sino un programa maestro del mundo digital, diseñado para servir a su creador pero condenado a ciclos de vida breves e interminables. “Supimos que teníamos una película cuando vimos esa primera escena en la que Ares nace, lucha, cae y renace, cada vez más fuerte”, relatan sus creadores, en una clara metáfora del aprendizaje de una inteligencia artificial.

Jared Leto, en 'Tron: Ares' / Disney

La cinta explora el aislamiento y la rebelión del personaje, en un relato que combina la estética de un samurái con una simbología mesiánica —barba y melena incluidas— que Leto ya luce habitualmente fuera del set.

El elenco se completa con Greta Lee, Evan Peters, Gillian Anderson y Jeff Bridges, quien retoma su icónico papel de la cinta original. Leto recordó emocionado haber visto Tron (1982) a los 12 años: “Trabajar con Bridges ha sido una experiencia espiritual. Es tan generoso y divertido como imaginas”. Entre las interpretaciones más destacadas figura la de Jodie Turner-Smith, quien encarna a Atenea, un programa secundario que pronto cobra protagonismo. “Joachim me dijo desde el principio que era su personaje favorito. Me permitió jugar, experimentar, algo esencial en una película tan conceptual”, contó la actriz.

Leto, por su parte, la ayudó en el proceso de audición. “Sentí que realmente quería que yo interpretara este papel. Fue un voto de confianza enorme”, añadió.

Durante la Comic-Con no se abordaron las recientes acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el actor, recogidas por Air Mail este verano. El debate público, sin embargo, coincidirá con el estreno del filme, que llega este viernes, 10 de octubre, a los cines españoles.

En Málaga, entre aplausos y gritos de fans, Jared Leto fue recibido casi como el profeta que encarna en Tron: Ares.