Trazos de sangre y tinta en la piel

Resulta edificante para todos aquellos a los que nos gusta transitar por caminos que no son los establecidos, los menos conocidos, que una editorial como Satori dedique parte de su catálogo manga a obras que se salen de las típicas que podemos encontrar en cualquier librería, destinadas a un público más joven.

Ficha Ruri la tatuadora y otras historias de chicas mala Autor: Bonten Taro Tapa blanda Blanco y negro 288 págs. 21 euros Satori Ediciones

Es por ello que la llegada a nuestro país de este volumen que recopila varias historias firmadas por este artistas que cultivó varias disciplinas, entre las que destaca el mundo del tatuaje, ese universo que en el País del sol Naciente posee una filosofía propia, y como hemos visto ya en multitud de producciones cinematográficas o reportajes fotográficos, la mayoría de las veces se relaciona con la mafia nipona, la yakuza.

Bellas obras se trazan en los cuerpos de los miembros de este peligroso grupo criminal, estableciendo una jerarquía. Y precisamente, el personaje que da título a este volumen, Ruri, la tatuadora, nos lleva a conocerla a ella, una bella mujer, cuya pálida carne será ilustrada por su mítico padre, Horigin, uno de los grandes artistas del tatuaje, marcando para siempre a su hija, que se va a convertir en protagonista de una saga en la que, una vez convertida en sucesora de su progenitor, conocerá a algunos personajes que la reclaman para que dibuje en sus cuerpos.

Saburo, un joven, le pedirá que plasme en su carne una antigua leyenda japonesa, la de Jiraiya el Gigante, consiguiendo una auténtica obra de arte con la que se iniciará un peligroso juego de seducción entre la protagonista, los hermanos del muchacho y un desquiciado doctor con una pasión coleccionista, con resultados dramáticos.

Y tras esta historia más extensa, preparaos para zambulliros en una galería de relatos, en los que lo oscuro se mezcla con las vidas cotidianas de sus protagonistas, logrando que se nos pongan los vellos de punta. Como el relato que un sacerdote budista narra sobre el hallazgo del cadáver de una mujer, embarazada.

Lo inaudito sucederá, y el horror no tardará en llegar.

Bonten Taro también utiliza en uno de sus relatos el universo de los yokai, en concreto los Kappa, esos seres acuáticos, que tienen la capacidad de poder camuflarse entre las gente, sin que nos percatemos de su verdadera presencia…

Los peligros que acechan a una expedición llevará a sus protagonistas a sumergirse en la locura, la depravación más absoluta, transformándose en seres de pesadilla, muy alejados de lo humano.

Y como colofón a este movido e interesante periplo, conoceremos a Okei, una 'chica mala' cuyo bello y curvilíneo cuerpo ha sido tatuado con maestría. La violencia, el deseo, y un oscuro destino protagonizarán su historia.

Ya sabéis, si queréis conocer el personal mundo de de Bonten Taro, ahora tenéis una oportunidad única gracias a la editorial Satori.