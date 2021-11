‘Contra el tiempo’, la película de Serrano Cueto, se convierte en libro

Hace casi 10 años, allá por 2012, que José Manuel Serrano Cueto rodó Contra el tiempo, un documental en el que el cineasta gaditano rendía homenaje a los actores secundarios del cine de género rescatando sus nombres y sus papeles más destacados. Aquella película permitió a Serrano Cueto hacerse con un hueco en las candidaturas a los Premios Goya 2013, en la categoría de mejor largometraje documental. Ahora, aquel rodaje da homónimo título a un libro editado por los malagueños de Applehead, un volumen bien editado en el que el autor gaditano vuelca todo lo que supuso aquel film añadiendo un material extra que de alguna manera actualiza aquel primer trabajo cinematográfico.

Cierto es que hace una década, Serrano Cueto ya publicó, con una editorial catalana, un libro sobre aquella película. Pero fue una obra de limitada edición, destinada a académicos y para regalar a gente de cine y que, por tanto, apenas tuvo unos ejemplares, muy poquitos, destinados al circuito comercial de las librerías: “El libro original estaba más relacionado con la película; estaba el guion, había un diario de rodaje, había fichas de todo el equipo técnico y artístico. Aquí ya no tenía sentido. Aquel libro era para regalar a la gente de cine, pero ahora no tenía sentido en un libro que va a salir a la venta publicar el guion; un guion, además, de un documental es normalmente una cosa muy abierta, no es como el de ficción. Aquí, lo que hemos hecho es transcribir las entrevistas que salen en la película, pero luego se quedó muchísimo material fuera; entonces hemos recuperado ese material extra, esas partes de las entrevistas que no se habían publicado”.

La película se basaba en la vida profesional de siete actores de reparto del cine de género, películas de western, terror, aventuras, policíacas... Ahora, el libro ha permitido a Serrano Cueto revisar todo el material original y adaptarlo a las actuales circunstancias. “Lo que he hecho es una labor de revisión. De los actores que aún viven he hecho una actualización. Hay que tener en cuenta que han pasado casi diez años, y que hay actores que han fallecido pero hay otros que siguen vivos y que, de hecho, están activos y más activos incluso que antes. La verdad es que el documental les vino muy bien a algunos para poder seguir trabajando”.

De la nómina original de actores que integraron el documental han fallecido Charly Bravo, Ricardo Palacios, Fernando García Rimada y Aldo Sambrell, mientras que siguen con vida las actrices Lone Fleming y Mabel Escaño y el actor Antonio Mayans. De estos intérpretes, el de Aldo Sambrell fue “un caso especial”, como explica Serrano Cueto, pues murió antes del rodaje de una película que si se hizo fue, precisamente, por su figura y su buena relación con el cineasta gaditano: “De todos, con él era con quien tenía yo más amistad. Tenía grabadas imágenes domésticas, algunas en su casa, entrevistas, y entonces incluimos esos vídeos domésticos. Y yo publiqué hace muchos años un libro sobre Aldo Sambrell, que tenía una larga entrevista que he recuperado también ahora. Y es que, en realidad, el origen de la película es Aldo, por él hice esa película”.

El libro Contra el tiempo incluye también una entrevista inédita con Paul Naschy, actor también de cine de género pero habitualmente con el rol de protagonista y de quien José Manuel Serrano Cueto tenía otra entrevista inédita que hace muchos años, poco antes de morir el actor, le hizo el cineasta gaditano para una web que, sin embargo, cerró antes de que se pudiera publicar. Aquella entrevista quedó en un cajón y ahora ha sido recuperada para completar el libro.

El volumen de Applehead incluye también un abundante material gráfico de aquel rodaje, pero también fotografías de los actores y de sus películas que la propia editorial, especializada en cine de género, se ha encargado de incluir.