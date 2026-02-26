Y te darás cuenta desde el momento en el que abras sus páginas y te sumerjas en ellas.

El autor de estas es Antonio Hitos, uno de los autores españoles con un universo gráfico y narrativo más personal que, en marzo de año pasado presentó en la biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra una exposición dentro de los eventos a celebrar en el festival Graf.

Ficha Cómic radical Autor: Antonio Hitos Tapa dura Blanco y negro 280 págs. 22 euros Astiberri

Pues bien, este libro de pequeño formato es el resultado de aquella muestra, y su contenido nos lleva a transitar por una de las principales virtudes, por no decir la mejor, del cómic como medio de narración.

Y es que, como podrás observar, esta obra está compuesta por breves historietas, que cuentan con cuatro viñetas, y en las que el autor onubense va a hacer que traspasemos, casi sin darnos cuenta, ese recuadro llamado viñeta, y una vez en el interior, observemos como un invisible reloj marca el tempo de la narración, saltando de un recuadro a otro, y mostrando y demostrando que el autor de cómic posee en su mano un invisible instrumento con el que puede acelerar o ralentizar la acción que quiere narrarnos.

Para ello, en este caso particular, Hitos se lanza de cabeza a la raíz de esta cualidad, y presentándonos a su personaje, nos traslada a lo cotidiano, sin pretender nada más y nada menos que enseñarnos su capacidad a la hora de crear esa 'magia' que hace que el cómic, como medio narrativo, sea uno de los más completos, ya que en él, una sola persona, sin el soporte de nadie más, tan solo con un lápiz y un papel, es capaz de construir una historia, transportarnos a otros mundos, diferentes realidades…

Y así, a medida que vas a ir pasando las páginas de este volumen, acompañarás a su protagonista en instantes tan íntimos como la caída de de la hoja de una planta, la búsqueda de un buen plano para hacer un selfie, o cómo la luz del sol no deja disfrutar de la lectura.

Este periplo lo vas a realizar de manera totalmente inconsciente, y todo ello gracias a lo magistral del trazo de Antonio Hitos que, acostumbrados como nos tenía en toda de su obra hasta el momento a línea limpia, aquí opta por un trazo diferente, menos depurado, que no por ello pierde efectividad, donde con un simple trazo es capaz de emocionarnos al mostrar el movimiento de una tabla de skate, o esa lágrima que surge del ojos de su protagonista.

Pero esto no es todo lo que vas a encontrar en este libro, ya que el propio Hitos abandona el lápiz por unos momentos para disertar sobre el tema que protagoniza su exposición y el contenido de este volumen.

Y es que sí, querido lector, mientras has disfrutado de la lectura de este libro algo ha ocurrido y tú también has formado parte de la experiencia que demuestra cómo el tiempo, esas invisibles manecillas, avanzan dentro de las viñetas.