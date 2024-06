Taller de cianotipia en Cádiz: Inmersión en las fotos azules del siglo XIX

¿Un taller de una técnica fotográfica digna de una señora con polisones? Interesante. Y no soy la única que lo piensa: la cianotipia es uno de esos métodos tan antiguos que, de repente, son lo más moderno. Le ha costado, eso sí, su buen par de siglos. El procedimiento -un revelado a partir de emulsión química y exposición a los rayos del sol- está a medio camino entre la fotografía y la estampación, y debe su nombre al azul Prusia (cian) que muestran sus piezas al acabado. La cianotipia se popularizó en la segunda mitad del XIX, y sus usos no fueron pocos -para copiar planos y mapas, por ejemplo-, pero sin duda su obra más emblemática es la colección de cianotipos de algas realizada por la británica Anna Atkins, que podría considerarse la primera fotógrafa de la historia.

El referente de Atkins sale en la conversación con Enma Lápiz, la artista que organiza este viernes por la tarde, en el Centro Cultural Luis Gonzalo, un taller de iniciación a la cianotipia. La propuesta está diseñada para que sea asequible por cualquier persona, desde aficionados a profesionales, y tiene un coste de 50 euros con materiales incluidos -quien esté interesado, puede hacer aquí la reserva-.

El proceso de creación del cianotipo, en su versión más simple, no implica mucha dificultad: se mezclan dos soluciones y se aplica sobre un papel grueso, "estilo del de acuarela", o sobre tela, que será el caso del taller, explica Lápiz. Se deja secar a oscuras y se cubre con el objeto o dibujo que queramos plasmar: la huella del mismo quedará impresa una vez se exponga a la luz del sol.

"El grabado y la estampación no son técnicas que diera específicamente en la Escuela de Arte, pero me gusta experimentar y, como colaboro con el Mercado de Arte que organiza todos los años el Colegio de Arquitectos, empecé a pensar qué innovación podría traer -cuenta la creadora-. Empecé hace tres años a llevar cianotipos en papel".

El azul profundo de las obras siempre llamaba la atención, al igual que el acabado: "Los estampados son únicos y precisos -apunta-. Mucha gente, al verlos también en muestras, en gran formato, me dice: Pero esto no es fotografía, ¿no? Es como acuarela". Enma Lápiz, que comparte estudio con Pepe Palacios y Enrique Cabanillas, vio que había interés por la técnica, y decidió que era el momento de organizar algo al respecto.

Lápiz ha llevado sus cianotipos por toda la provincia, exponiendo en distintos locales, y en salas de Los Barrios, Ubrique y Tarifa, dentro de las iniciativas de difusión de Diputación, con una colección que llegará en octubre al castillo de Chipiona. 'Naturaleza en azul' retoma el emblema original del cianotipo -la botánica- para plasmar piezas de Celestino Mutis.