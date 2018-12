Una original propuesta de villancicos

Los villancicos han vuelto a sonar en el Gran Teatro Falla. Toma Castaña abrió la temporada navideña en el puente de la Inmaculada con su tradicional Nochebuena en Cai y la noche del miércoles los villancicos sonaron de nuevo en el coliseo, en una propuesta escénico–musical novedosa titulada ¡Que suenen con alegría!, presentada por Cajasol y protagonizada por la soprano Ainhoa Arteta y el cantante de raíces flamencas Manuel Lombo.

El concierto del Teatro Falla cerraba una pequeña gira que ha llevado a Arteta y a Lombo por distintas ciudades andaluzas de la mano de Cajasol. Y se despidieron a lo grande, con el público totalmente entregado.

Los artistas interpretaron temas versionados del cancionero de la Navidad, algunos clásicos y también nuevas composiciones, como Canción de cuna para un niño sin cuna, Bulería de los Reyes Magos, Al Rey de los Cielos, Adeste fideles y hasta una canción gospel titulada Go tell it on the mountain, porque Ainhoa Arteta dijo que ella se atrevía con todo. Lombo se llevó en numerosas ocasiones a la soprano a su terreno; y no solo vocalmente, ya que la intérprete vasca –de 32 apellidos vascos, según dijo ella misma– también bailó y e incluso taconeó. Aunque en un momento dado, se quitó los tacones e hizo al sevillano moverse al ritmo de los típicos bailes vascos.

Ambos interactuaron con el público, que cada vez estaba más entusiasmado. "Para mí, es un motivo de satisfacción cada vez que puedo subirme a un escenario, y si lo hago de la mano de Cajasol, la satisfacción es aún mayor. Sigue en aumento si actúo bajo la dirección de Paco López, y más si lo hago pisando las tablas de la catedral del arte en Cádiz, una oportunidad que no se tiene todos los días, además se incrementa con el acompañamiento de esta dama de la lírica", dijo Manuel Lombo, quien transmitió su deseo de que la noche fuera "inolvidable como preludio de la Navidad".

Los artistas interactuaron continuamente con el público, que estaba entregado

Por su parte, Ainhoa Arteta destacó las bondades de Andalucía en general y de Cádiz en particular, e hizo un alegato de la unidad de nuestro país: "España no es España sin los vascos y nosotros no somos nada si no estamos en España, y el que no se lo crea, que lea un poco de historia", unas palabras que fueron muy aplaudidas por el público.

Los presentes acompañaron con palmas muchos de los temas que interpretaron los artistas. En un momento determinado, Ainhoa Arteta pidió un poco más de luz para poder ver a los asistentes que llenaban en Gran Teatro Falla, lo que le hizo llevarse una ovación.

La soprano estableció un diálogo casi continuo con el respetable. Hasta tal punto, que en el tercer cambio de vestuario que hizo, salió vestida de blanco y recibió muchos piropos del público. "¡Guapa!", "¡qué belleza!", gritaron algunas mujeres. Otra incluso le pidió prestado el vestido para una comida que tenía al día siguiente. Esto ocurrió mientras comenzaba a interpretar el Ave María de Schuberth y cuando terminó de cantar, contestó a los piropos desvelando sus "secretos de belleza": "Estoy tuneada. He llegado a una edad en la que yo ya no me maquillo, yo me restauro", comentó con humor.

El concierto le supo poco al público, que pidió "otra" canción a los artistas. Estos respondieron con varios villancicos populares acompañados por todos los presentes, como Noche de paz o Dime niño, entonando Lombo una de las estrofas de este último con ritmos flamencos y Ainhoa Arteta otra al estilo lírico.

El respetable despidió a los artistas y a sus músicos de pie, con una gran ovación, tocando las palmas a compás. "No me olvido de vosotros en la vida", comentó Ainhoa Arteta al marcharse.