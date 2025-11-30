¡La sombra de Jack Kirby es alargada!

A lo largo de la historia del noveno arte, el cómic, ha habido artistas con un poderío gráfico y narrativo tal que han influenciado a futuras generaciones de artistas. Creo no equivocarme al decir que Jack Kirby es uno de ellos, ya que la rotundidad y originalidad de su manera de crear historias es única.

Él nos transportó a otros mundos, paisajes poderosos nacidos de su fértil e inagotable imaginación, y recreó en las viñetas a personajes que nunca habían tenido tal potencia visual. Es por ello que no son pocos los dibujantes que después han venido a trabajar, mayoritariamente, en la industria del comic-book norteamericano, y que tienen la imborrable huella del arte del ‘Rey’ Kirby en su trazo. Podemos hablar de John Byrne, Mike Mignola, Walt Simonson, Steve Rude, Bruce Timm… La lista es casi interminable, y partiendo de la influencia de Kirby, todos y cada uno de ellos ha llegado a tener un estilo propio y reconocible.

Por todo esto y mucho más, cada homenaje que se le haga a Jack Kirby es poco, y ahora llega a las librerías españolas uno muy, muy especial, con un tándem artístico formado por el diseñador gráfico y guionista Chip Kidd y otro de esos dibujantes que sí, también tiene la huella del maestro en sus lápices, Michael Cho, el que por cierto tan solo suele realizar proyectos muy especiales como este que ahora edita Panini Cómics.

Pues desde las primeras e impresionantes páginas vamos a encontrarnos con el supergrupo por excelencia, Los Vengadores en su formación más clásica: Capitán América, Iron Man, Thor, La avispa, Hank Pynn y Hulk.

Y un villano a la altura del grupo no podía ser otro que el Dios de las Historias, el taimado Loki, que ha reunido a un nutrido grupo de monstruos, todos muy reconocibles para ávidos lectores de cabeceras como Tales to Astonish o Amazing Adventures, donde en cada relato corto podíamos conocer a alguno de estos temibles seres, cuyos nombres ya nos dejaban totalmente paralizados ante la fuerza que contenían. Monstrollo, Fin Fang Foom, Monsteroso, Groot, Goom…

Pero claro, a estas alturas de sus aventuras, el grupo de héroes está más que acostumbrado a batirse contra todo tipo de seres, por lo que con la coordinación que les caracteriza, la imaginaria balanza comienza a inclinarse hacia su lado.

Lo malo, como casi siempre, es que el vil Loki tiene una carta en la manga. Y cuando su hermanastro Thor allane el camino dándole lo suyo a Ulik, se encontrará de pronto con algo totalmente inesperado, un hecho, una realidad tan dura que lo dejará casi indefenso, arrodillado ante los pies de sus compañeros, que nunca habían visto así al Dios del Trueno.

¿Qué ha ocurrido? ¿Qué verdad le ha sido revelada a Thor Odinson?

Sin querer revelaros mucho más del argumento, os diré que el malvado asgardiano ha creado el arma definitiva. Pero este caso no está compuesta por cañones de plasma, o lanza rayos gamma. Para nada.

Su intención es mucho más cruel, y va a llevar al grupo a traspasar una barrera ahora desconocida e infranqueable, la de las propias viñetas, viajando a un mundo que hasta ahora desconocían que existiera.

Y allí van a conocer a los otros protagonistas de este increíble relato, que para nada son los que podíais imaginar. No son monstruos, ni temibles villanos. Tan solo dos personas de carne y hueso, tan reales como al vida misma, y que han tenido un papel esencial en la historia que estamos disfrutando.

Obviamente, el shock será tremendo para ambas partes, y tan solo con el ingenio de todos serán capaces de idear una manera de acabar de una vez por todas con el temible plan de Loki, que mientras tanto ríe, satisfecho por haber ideado semejante arma…

La originalidad del guion es total, ya que mezcla el más puro clasicismo del comic-book, con situaciones que ya hemos visto mil y una veces, con un giro de tuerca único que, sumado al espectacular arte de Michael Cho, que nos lleva de un mundo a otro con maestría (atención a los sutiles cambios gráficos para diferenciar ambas realidades) y de paso homenajea a las clásicas cabeceras, donde podíamos encontrar pin ups de nuestros personajes favoritos, en este caso los atribulados Vengadores.

Un cómic este muy, muy especial que deleitará tanto a los lectores más experimentados como a los más jóvenes que se sumerjan por primera vez en este universo tan especial, el de la editorial Marvel y sus superhéroes.