'Sirat', la candidata española para los Oscar

Sirat, del gallego Oliver Laxe, representará a España en la categoría de película internacional en los próximos Oscar, que se entregarán en Hollywood el 15 de marzo. Laxe se impone así a dos directoras cuyos trabajos habían sido preseleccionados: Carla Simón (Romería) y Eva Libertad (Sorda, que venció en el Festival de Málaga).

La película, la historia de un padre (Sergi López) y un hijo (Bruno Núñez) perdidos en una rave en Marruecos mientras noticias apocalípticas parecen anticipar el fin del mundo, ganó el Premio del Jurado en el pasado Festival de Cannes y ha supuesto la consagración de un director que ya había cautivado a la crítica con obras como Todos vosotros sois capitanes y especialmente Lo que arde.

Para llegar a la ceremonia de los Oscar, Sirat aún deberá pasar un primer filtro (shortlist o lista corta de quince títulos) el próximo diciembre y un segundo en enero, cuando se anunciarán las cinco nominadas finales de la academia estadounidense.

Entre las rivales ya anunciadas hay títulos potentes como la alemana Sound of Falling, de Mascha Schilinski, con la que Sirat compartió ex aequo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes en 2025, así como la noruega Sentimental Value, de Joachim Trier y la polaca Franz, de Agnieszka Holland. Otras posibles contendientes son Calle Málaga, protagonizada por Carmen Maura y elegida por Marruecos, y La voz de Hind, por Túnez, una obra que impactó en la pasada Mostra de Venecia por su denuncia del genocidio de Gaza a través de una historia real.