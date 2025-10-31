Sigue a la urraca

A estas alturas decir que Max es un autentico genio del Cómic es algo que ya todos sabemos. Su reconocible trazo e imaginación nos han sumergido en infinidad de historias. Pero en esta ocasión su propuesta es muy original, y nos cogerá de la mano (metafóricamente, claro) situándonos frente a la entrada a un laberinto, donde nuestra imaginación será puesta a prueba.

Ficha El laberinto del Cuco Autor: Max, itinerária Tapa blanda Blanco y negro 162 págs. 22 euros Ediciones La Cúpula

Todo comenzará siguiendo a la lista urraca, que ve en un cartel la posibilidad de hacerse con una sustanciosa cantidad de dinero si entrega a las autoridades al esquivo cuco. Todo puede parecer fácil al principio, pero el camino que esta ave, y nosotros tras ella, va a iniciar será misterioso e inesperado, ya que, como en aquellos divertidos relatos de la colección 'Vive tu propia aventura' seremos nosotros, los lectores, los que guiaremos al pájaro a través de este misterioso sendero repleto de sorpresas.

Es precisamente por este motivo que no os voy a relatar, o adelantar, nada con lo que vais a toparos en el camino, ya que el periplo perdería toda la chicha. Tan solo decir que esta es una de las experiencias más divertidas con las que me he encontrado en los últimos tiempos, que con su ingenio Max ha trasladado a las páginas de un cómic, pero cuyo origen nace en una instalación del grupo Itinerária, una compañía artística que usa la calle para sus propuestas, y como ya podréis comprobar en el interior del volumen, se unieron a Max para crear un laberinto real en la Fira Tárrega. Una autentica maravilla para todos aquellos y aquellas visitantes que se internaron en esos pasillos, compartiendo la búsqueda del ave que da título a la obra.

Todo este viaje es también un claro y sentido homenaje al surrealismo que tantas y tantas veces ha impregnado las páginas e historias creadas por Max, sumergiendo a la urraca en los mundos contenidos en una obra de arte, paisajes oníricos surgidos del talento de un artista. Pero sin saber dónde la llevará el siguiente paso que deberá dar, guiada por nosotros, los lectores, saltando de una página a otra, hacia delante o atrás…

Esta es una obra para todas las edades, pero creo que puede resultar una auténtica delicia y diversión para los más jóvenes la casa, ya que una vez que comienzas, das tus primeros pasos dentro de este laberinto gráfico, te sentirás hipnotizado por el periplo que realizarás junto a la urraca protagonista.

Ah, y por si no fueran pocas la sorpresas con las que vamos a toparnos, dentro el volumen se esconde una dirección web donde podréis disfrutar de una escena no incluida en el libro…

Lo dicho, una maravilla en la que perderse entre sus páginas.