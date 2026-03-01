El segundo disco de David de Jacoba

La ficha 'Oro y arena' David de Jacoba. Prod. David de Jacoba. Gutifunk/Achilisound.

David de Jacoba presenta Oro y arena, su segunda entrega discográfica. El disco nace de las experiencias del artista en Motril, de los días vividos en la playa con su familia y de los recuerdos de una vida marcada por el cante. "Oro porque sale del corazón; sin filtro; y arena porque es donde piso"; explica el artista, que ha construido un trabajo íntimo y emocional, atravesado por recuerdos y devociones musicales. El álbum incluye temas como En mi recuerdo, dedicado a la cantaora La Susi, una de las grandes, que se fue antes de tiempo, a la que De Jacoba reconoce como referente. El disco incluye varias colaboraciones, entre ellas el grupo La Plazuela, con quienes graba Albahaca de la India, versión flamenca de una melodía incluida en la banda sonora de la película Aa Gale Lag Jaa (1973) de Manmohan Desai. En el disco colaboran como guitarristas Carlos de Jacoba, José del Tomate, José Fermín Fernández y Juan Vargas.

El cantaor David de Jacoba (Motril, Granada, 1985) es hermano del guitarrista Carlos de Jacoba. Lanzó su primer álbum discográfico, Jubileo, en 2014. Producido por su hermano Carlos de Jacoba, el disco incluía colaboraciones de Vicente Amigo, Raimundo Amador y el gran Pepe Habichuela, entre otros. Los premios Flamenco de Hoy reconocen esta obra como el mejor disco de cante revelación de ese año.

En 2010, De Jacoba formó parte del sexteto de Paco de Lucía, acompañándolo durante cuatro años en sus últimas giras por todo el mundo, y poniendo la voz, ese año, al penúltimo disco del genio: Paco de Lucía en vivo (2012), que fue premiado con un Grammy Latino. En la trayectoria de David de Jacoba se encuentran colaboraciones con artistas como Tomatito, Sara Baras, Joaquín Cortés, Farruquito y Javier Limón.

David de Jacoba figuró en la reposición de Fedra (2009), el espectáculo de Miguel Narros con música de Enrique Morente. Un año antes, en 2008, De Jacoba pasa por los tablaos de Madrid como cantaor de diferentes bailaores como El Güito, Alfonso Losa, José Maya, Juan de Juan y Antonio Canales.