El rugido de la selva

En lo más profundo de la jungla africana, los pueblos indígenas temen y veneran a partes iguales a un mítico animal al que pocos han podido ver de cerca. Se trata de Panja, el león blanco que nunca ataca a los animales salvajes, tan solo a aquellos que tras ser capturados viven una existencia cómoda tras una jaula.

Ficha Kimba, el emperador de la jungla Autor: Osamu Tezuka Tapa dura Blanco y negro 528 págs. 30 euros Planeta Cómic

Su fuerza y astucia le han convertido en un magnífico oponente, y no hay ser en este lugar que pueda plantarle cara. Tan solo con el engaño podrán cambiar las tornas, justamente en un momento muy especial para el monarca leonino, ya que junto a su pareja están esperando el nacimiento de un vástago al que, por desgracia, nunca llegará a conocer…

Y justo en este momento de la historia sale a escena Leo, el pequeño y curioso protagonista del relato, que una vez pueda librarse del abrazo de su madre comenzará una increíble peripecia en la que, llevado por su instinto, va a verse perdido, solo y rescatado in extremis para llegar a un lejano lugar, la civilización humana. Allí vivirá con Kenichi, que se va a convertir en su mejor amigo pese a las reticencias de su bigotudo tío (seguro que reconocéis el porte de este personaje de otros, muchos, mangas firmados por Osamu Tezuka).

Obviamente, con el tiempo, y vistiendo unos pantalones humanos, Leo regresará a su hogar africano, donde tratará de educar al resto de la fauna local en las costumbres, usos y lenguaje humanos, dando pie a momentos realmente divertidos.

Pero este es solo el principio de toda una peripecia vital para el protagonista, que tendrá que enfrentarse no solo a la maldad de algunas tribus del lugar, sino además a la codicia de algunos hombres como Ham Egg, Cutter o Lamp, que llegarán al lugar en busca de unas míticas piedras, trayendo la desgracia y drama al relato.

Aunque claro, como no podía ser de otra manera, la maldad existe también entre los animales, como en el caso de Bubu, un taimado león tuerto con el que Leo tendrá más que palabras.

Este manga de Osamu Tezuka pertenece a su primera época y, aunque como él mismo indica en el epílogo, tuvo que volver a dibujar toda la primera parte, posee las características que convirtieron a este autor en lo que es a día de hoy: un sentido de la aventura total; desopilantes y locos momentos de humor, con sus buenas pizcas de slaptick aquí y allá; acertados golpes dramáticos y como guinda del pastel, incluso incisos de carácter didáctico.

En las más de quinientas páginas de este volumen que se une a la biblioteca del 'Dios del manga' vais a encontrar todo esto y mucho, mucho más, con una lectura que te atrapa desde la primera página y que, obviamente, en algún que otro pasaje os va a recordar a cierta producción cinematográfica de animación…

Preparad el salacot, unas buenas botas e internaros en lo más profundo de la selva africana para conocer la verdadera historia del Rey del lugar, el León Blanco.