“Querida Karen…”

He de confesar que nunca me gustó, ni entendí la elección de aquel traje amarillo que vestía el defensor de la Cocina del Infierno. Me parecía el colmo del mal gusto, hortera y, sobre todo, una auténtica diana para todos los enemigos de Daredevil.

Pero claro, todo tiene un por qué. Y en este viaje al pasado del personaje que supone Daredevil: Amarillo, la explicación que se nos ofrece a los lectores es del todo creíble, sabiendo cómo fue la relación entre el joven estudiante de derecho y su padre, un boxeador cuarentón que vivía sus últimos días de gloria sobre el ring.

Ficha 100% Marvel HC. Daredevil: Amarillo Guion: Jeph Loeb Dibujo: Tim Sale Tapa dura Color 168 págs. 23 euros Panini Cómics

Y justo así comienza este periplo por aquellos años, en los que la amistad de Matt y Foggy era extremadamente cercana, e incluso hacían planes para su futuro bufete de abogados, peleándose por cuál sería el apellido que iría en primer lugar en las tarjetas de presentación.

Mientras tanto, Batallador Murdock hacía morder el polvo a todos los oponentes que le ponían al frente, sin sospechar que algo oscuro se había organizado a su alrededor, y finalmente abrirá los ojos cuando se dé cuenta que realmente ha sido una marioneta en manos de tipos de poco fiar, que quieren que en ese gran combate, el que supondrá sus despedida, bese la lona, vencido, humillado.

Todos sabemos ya lo que ocurrió, el traumático momento que empujó al joven Matt a coger la bata amarilla de su padre y, arrastrado por la furia y el dolor, confeccionar aquel primer uniforme de Darevevil, con el que antes que nada iba a impartir justicia, la que su pobre padre no tuvo, por lo que esa mancha amarilla recorrerá las azoteas de la ciudad persiguiendo a los asesinos de su progenitor.

Dicen que el tiempo todo lo cura, y tras licenciarse en la universidad, Matt y Foggy comenzarán a labrarse una reputación en el mundo de la abogacía, acogiendo a muchos clientes que, de otra manera, se sentirían totalmente desamparados.

Y la necesidad de una secretaria hará que ella, la rubia Karen Page, entre en el despacho de los jóvenes y ya nunca más se marche de sus corazones, convirtiéndose en una pieza fundamental del mecanismo que hace funcionar Nelson & Murdock, abogados.

Pasados los años, tan solo queda el dolor y el recuerdo del que fue el gran amor de Matt Murdock, y este sentimiento es plasmado a la perfección en las viñetas en el que creo que puede considerarse uno de los mejores trabajos del aquel tándem artístico que nos dio tantas y tantas alegrías a los lectores de cómic, compuesto por el guionista Jeph Loeb y el dibujante Tim Sale.

Loeb compone un argumento que mezcla a la perfección momentos de gran dramatismo, con chispas de humor y una triste nostalgia por un tiempo que ya pasó. Tiempos, una lejana época, que ilustra Tim Sale con el talento que le caracterizaba, iniciando así la 'serie' de los colores que completaría con otros personajes Marvel como Spiderman, Hulk y Capitán América.

Resulta un placer visual detenerse en cada página, disfrutar de las aguadas de Sale, de los múltiples detalles que aporta a los diferentes escenarios, acompañados por los colores de Matt Hollingsworth.

Una maravilla de carta que se lee una y otra vez.