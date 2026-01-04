El primer disco de Óscar Lago

La ficha 'De almas tomar' Óscar Lago. Prod. D. L. Edición del intérprete.

De almas tomar es el título del primer disco en solitario del guitarrista gaditano Óscar Lago, conocido por su labor de acompañamiento al cante y al baile. El repertorio del disco incluye soleá, granaína, rumba y bulerías por partida doble. La soleá es fruto de un notable impulso rítmico y por eso se ve respaldada por la percusión. Aunque prefiero la introducción con la guitarra en solitario. La granaína, lírica, sentimental, es el tema más extenso del disco. Un tema moroso, reconcentrado, en el que el frenesí del flamenco contemporáneo desaparece inopinadamente. Un tema con guiños al legado y “órganico”. Trasciende la tradición con el lenguaje de la tradición. Con un largo pasaje tremolado y el cierre arpegiado, supone un gran despliegue técnico. 21 gramos es un tema libre de ritmo, sin adscripción genérica, uno de los temas más emotivos de este disco. El tema que da nombre a la obra es una elegía a la madre con el bajo eléctrico y la voz, que merced a los arreglos de cuerda se convierte en una canción sentimental. En esta línea Palacio de la memoria es una canción de amor, con sus coros mixtos. Cambalache Jazz Club es una rumba con Antonine Boyer. El disco se completa con dos bulerías, una instrumental dedicada al padre del artista y la otra con la voz de Pepe de Pura. De alma tomar incluye las voces de Antonio Núñez El Pulga, Matías López El Mati y Dani Bonilla, la percusión de Javier Teruel, los bajos eléctricos de Ismael Alcina y José Manuel Posada Popo y la batería de David León. Los arreglos de cuerda son de Jesús Lavilla, y como invitado especial figura el guitarrista Antoine Boyer, de París. La ilustración de la portada es de Cecilio Chaves.

Óscar Lago (Cádiz 1981) comienza a los 10 años con los maestros Rafael Abujas, el luthier Rafael el Porras y Andrés Martínez. Sigue su formación de la mano de Gerardo Núñez y más allá del flamenco con Ralph Towner, Manolo Perfumo y André Farstad. Ha trabajado y compuesto música para artistas como Adrián Galia, Javier Latorre, Antonio el Pipa, Ángeles Gabaldón, Concha Vargas, Rocío Molina, etc.