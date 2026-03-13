Peripecias en familia

Entre ellos ya existían lazos de amistad y amor antes de subir a aquel cohete que los llevaría al espacio exterior, donde los rayos cósmicos los atravesaron, transformándolos para siempre. Haciendo que sus vidas como exploradores de lo desconocido y científicos tomara otro rumbo, y se convirtieran en rostros adorados por los habitantes de New York, ya que en más de una ocasión iban a salvarlos de temibles amenazas.

Ficha Marvel Treasury Edition. Los 4 Fantásticos Fanfare. Guion y dibujo: VV AA Tapa blanda Color 136 págs. 25 euros Panini Cómics

Sus nombres son Sue, Reed, Johnny y Ben, y a lo largo de su ya larga trayectoria han pasado por todo tipo de situaciones. Momentos extremos en los que ese fuerte sentimiento que los une ha conseguido que pudieran escapar del peligro, situaciones ideadas por esos villanos que siempre vuelven a cruzarse en su camino.

Pues bien, en esta ocasión la celebración es doble, ya que también se homenajea a una cabecera que podemos considerar ya casi mítica, Marvel Fanfare, tras la cual hemos podido disfrutar de infinidad de historias protagonizadas por todo el Panteón Marvel.

Por eso, se han reunido un buen puñado de grandes nombres del comic-book norteamericano. Y todos y cada uno de ellos y ellas van a poner lo mejor que tienen, su inmenso talento para narrar historias, peripecias protagonizadas por Los 4 Fantásticos.

Una característica única de este grupo de héroes es su condición familiar, por los que en esos momentos de descanso entre aventura y aventura, vamos a verlos en sus facetas más 'normales', por decirlo de alguna manera.

Y uno de ellos es la capacidad bromista que Johnny Storm posee, siendo su diana siempre el grandullón pétreo Ben Grimm, al que provocará hasta el infinito para enfadarlo y que incumpla la condena de un juez.

Pero Johnny, además de su condición flamígera, también saca del peligro a sus amigos, como en esa ocasión en la que se vieron atacados por una legión de robots ocultos bajo tierra dentro de un artilugio alienígena.

Presumido como pocos, el más joven del cuarteto llegará hasta a presentarse a un reality show donde derretirá el corazón de las chicas, sin sospechar que un conocido villano le ha preparado una trampa.

La capacidad como inventor de Reed Richards es prácticamente infinita, como en esa ocasión en la que se ven sumergidos en una auténtica película de terror o la obsesión por un suceso que acontecerá en un futuro próximo, tal vez un peligro que acecha…

Y así, relato a relato, doce historias que vienen firmadas por grandes nombres de la viñeta como Mark Waid, Ramón Rosanas, Alan Davis, Andrew Wheeler, Sara Pichelli, Jonathan Hickman, Dustin Weaver, John Tyler Christopher, Andrew McIntosh, Mark Buckingham, Dan Slott, Marcos Martín, Tom DeFalco, Ron Frenz, Chip Zdarsky, Mike Allred, J. Michael Straczynski, CAFU, Greg Weisman, Mark Bagley, Daniel Warren Johnson y Tyrell Cannon.

Un grupo este del que seguro que los míticos padres y creadores del cuarteto, Stan Lee y Jack Kirby, estarían muy, muy orgullosos.

¿Estáis preparados para este alucinante periplo? ¡Pues sujetaos los cinturones, porque despegamos!