Juan Lebrón, el hombre que resumió Andalucía en 35mm, habla de legado a la vez que habla de futuro. Así, además de dar los primeros pasos de la que será la Fundación Juan Lebrón en Rota, está embarcado en un nuevo proyecto cinematográfico que le hace “muy feliz”. “Una película sobre el grupo Triana... de dibujos”, ríe el malagueño.

Y es que si The Beatles tuvo su Yellow submarine, la mítica formación liderada por Jesús de la Rosa tendrá su película animada por obra y gracia de Lebrón que recupera sus imágenes de Sevilla para una ficción que devolverá a la vida al influyente grupo de rock andaluz que traspasó las fronteras del tiempo y el espacio.

“Todavía no podemos adelantar nada del argumento pero sí te puedo contar que es una idea muy original que puede tener tanto del Yellow submarine como del Ulises de Joyce...”, dice enigmático Lebrón sobre este encargo de Warner y con guionistas de la talla del escritor roteño Felipe Benítez Reyes y el poeta sevillano Javier Salvago.

“No es un biopic normal, tampoco es un documental, sino una película donde sobre imagen real de la época se dibujará a los personajes y donde, por supuesto, tendrán cabida las mejores 20 canciones del grupo en una ficción apasionante”, explica el productor que en una de las primeras pruebas que ha realizado “sólo con tres planos montados con el tema de Noche de amor desesperada” ya ha recibido “más de 400.000 visitantes”, asegura.

“Yo estoy muy contento y muy ilusionado con este proyecto porque es que además ellos son arquetipos totales para ser dibujados”, valora Lebrón que tirará de su archivo de imágenes de la Sevilla “de hace 40 años” para enmarcar la historia. “Imágenes que sí que ya no se pueden rodar más porque muestran todo como era hace años y cosas que ya no existen. Así que yo pregunté a mis amigos dibujantes de la industria si era factible dibujar sobre ellas y me dijeron, no sólo es factible es que es la leche. Y así lo haremos”, adelanta el productor de películas como Flamenco y Sevillanas que, además, en estos días ha visto su Semana Santa en el Teatro de la Maestranza de Sevilla con la música en directo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y la Centuria Macarena.