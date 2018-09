Tres nuevos cursos abren la oferta de escritura creativa de la UCA

Tres nuevos cursos se añaden este año a la oferta de talleres de escritura creativa desarrollados desde el Vicerrectorado de Extensión Cultural de la UCA. Al ya implantado, el curso de Iniciación a la escritura autobiográfica, vienen a sumarse propuestas como Lectura crítica y nuevos lenguajes: cine y fotografía en la literatura; Iniciación a la ficción literaria; o Técnicas narrativas y concepción de una novela. Todos ellos serán impartidos por la escritora y periodista María Alcantarilla, coordinadora de la iniciativa.

"Realmente, la posibilidad de plantear estos cursos surgió a demanda de los propios alumnos del taller de Escritura autobiográfica, que tiene ya tres años -explica Alcantarilla-. La idea es ir trabajando en distintas ramas del lenguaje narrativo y literario, ampliando las distintas ramas de la narratividad con unos trabajos que tienen una parte teórica, con lecturas semanales, pero que están orientados sobre todo a la consecución, a la práctica".

Así, la dinámica en todos ellos empezará por intentar "ampliar el imaginario", recurriendo a "autores nacionales, pero también europeos y norteamericanos, así como a voces femeninas. En estas lecturas -continúa Alcantarilla-, intento ahondar en la vida del autor para que se entienda mejor la obra y se hable con conocimiento de causa. Mando ejercicios para casa y, en clase, compartimos las prácticas y se habla de los escritores".

Hoy, lunes, comienza el primer taller, el de Iniciación a la escritura autobiográfica, y el resto lo irán haciendo a lo largo de la semana como módulos de 25 horas lectivas (un trimestre) que se aspira a continuar. Para la coordinadora, la plataforma esencial, la que da mayor elasticidad a la hora de afrontar la escritura creativa es precisamente la más antigua, la de autoficción: "Escribir sobre la propia vida nos hace perder pudor, nos hace ver también que la memoria es calcárea, y con ella adquirimos los rudimentos más básicos de puerta y apertura hacia los demás".

Son cursos -subraya la responsable- "abiertos a todo el mundo, independientemente de la formación académica: lo importante es crear dinámicas de grupo, ir trabajando la teoría según vaya saliendo, así como la comunicación de los alumnos y la lectura en voz alta, que tiene bastante peso. Se va generando una dinámica entre ellos que es buenísima y nadie se siente fuera de lugar".

Para María Alcantarilla, la mayor brida que muestran los nuevos alumnos es el sentido del ridículo: "El exponer la intimidad en público, no sólo por contar temas personales, sino por el temor a no escribir bien, a no expresarte bien. Conforme pasa el tiempo -prosigue-, se operan unos cambios brutales en los alumnos a la hora de exponer, de criticar, de aprender los rudimentos... y van sintiéndose más y más seguros. Aprenden en propia carne, además, que la historia es lo de menos, que lo importante es cómo la cuentas".

Información de cursos y plazas: extension@uca.es y tallerescrituraautobiografica@gmail.com.