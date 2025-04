Signos en la noche

El mismo sello Fórcola ha venido rescatando en los últimos años obras que no se cuentan entre las más difundidas del autor de El placer (1889), El inocente (1892), El triunfo de la muerte (1894) o El fuego (1900), por citar algunas de las que cimentaron el prestigio de d’Annunzio a finales de la centuria antepasada: dos libros de crónicas y un apasionado epistolario, No dejaría nunca de escribirte, donde se recoge la correspondencia del poeta de Pescara con una de sus amantes, la “bella romana” Barbara Leoni. A la traductora que se ocupó de editar esos libros, Amelia Pérez de Villar, le debemos la versión española de la biografía El gran depredador, donde Lucy Hughes-Hallett retrata la faceta más histriónica del Vate. Sigue pendiente de traducción el ensayo biográfico de un excelente conocedor del periodo, Maurizio Serra, autor de ineludibles aproximaciones a Malaparte, Svevo o Marinetti, que ha profundizado en la caracterización de los estetas armados –como los llama en un ensayo de referencia, también disponible en Fórcola– más allá de los prejuicios y la fácil caricatura. El historial de conquistas de d’Annunzio se ha vuelto problemático para la sensibilidad actual, pero si la leyenda del fauno insaciable o del bravo condotiero no proyecta ya el halo de seducción que cautivó a muchos de sus contemporáneos, pues tanto sus afinidades políticas como su sexualidad compulsiva están lejos de los estándares de nuestros días, su literatura no puede no seguir atrayendo a los amantes de la buena prosa.