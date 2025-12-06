No controles

Roxane es un dechado de virtudes.

No, no me hagáis caso. Esta joven es egoísta, trata bastante mal a Martin, el que hasta ahora ha sido su novio, sin importarle ponerle en ridículo delante de extraños.

Por si esto fuera poco, su vida se reduce a estar tirada en la cama, bebiendo y drogándose, viendo malas series y programas de cocina. Y poco más.

Ficha Roxane vende sus bragas Autora: Maybelline Skvortzoff Tapa blanda Blanco y negro 136 págs. 17.90 euros Desfiladero Ediciones

Sin dinero, acaba de perder la posibilidad de cobrar una prestación de desempleo. Y el aburrimiento vital y, sobre todo, la casualidad, harán que visite una célebre web porno, donde su mirada se desviará hacia un anuncio publicitario en el que chicas de toda condición comercian con su ropa interior.

Y sí, sin pensarlo dos veces, Maxine, como en el título de este cómic, pone a la venta sus bragas, comenzando a darse cuenta con asombro y alegría que el dinero fácil empieza a llegar a sus manos.

Eso sí, en estas transacciones se va a encontrar con tipos y tipas de lo más raro que, obviamente tiene muy claro lo que quieren hacer con las prendas íntimas de la chica.

La protagonista le cuenta todo esto a su mejor amiga y confidente, Penélope, que siempre es su paño de lágrimas sin darse cuenta que la muchacha esconde sus verdaderos sentimientos hacia Maxine.

Por el camino, conocerá a dos hombres. A uno en una tienda de discos, con las manos llenas de billetes de cincuenta euros, y sin pensárselo dos veces lo meterá en su casa, tratando de llenar ese hueco sentimental y sexual que el vapuleado Martin no ha sabido rellenar.

Pero su negocio la conducirá a una mansión donde reside un tipo al que le sobra el dinero y, por el aspecto del interior del casoplón, sufre una fuerte obsesión con Stéphanie, su esposa fallecida, lo que sin ella aún saberlo, conducirá a Maxine a una bizarra espiral de la que le será difícil escapar. Tendrá que elegir entre los fajos de billetes, la ostentación, o regresar a su antigua vida, sana y salva…

La verdad, resulta difícil empatizar con este retrato que la autora de este cómic, Maybelline Skvortzoff realiza de cierta juventud, pero una vez leído hay que felicitarla por su valentía y sinceridad a la hora de tratar temas que para nada son, la mayoría, agradables y que aquí se muestran con total crudeza, sobre todo a la hora de plasmar en viñetas la manera de ser de una persona que se encuentra, debido a sus acciones, totalmente perdida y toma una muy equivocada decisión.

Este nuevo volumen de la muy interesante línea Avant-Garde se completa con una entrevista donde el lector podrá conocer mejor a esta nueva autora.