La niña perdida

Me apuesto con vosotros lo que queráis a que seguro que en vuestra ciudad, allá donde viváis, existe un lugar (o varios) que, por la razón que sea, desprenden un aura especial. En ellos, en determinado momento, si paseáis, os vais a encontrar con lo inesperado, lo mágico.

Ficha Peter Pan de Kensington Autor: José Luis Munuera Color: Seydas Tapa dura Color 18 euros 96 págs. Astiberri

Uno de esos puntos en el mapa de Londres es el parque Kensington, que de día respira vida, con la presencia de cientos de paseantes pero, cuando cae la noche todo cambia, y otros seres fantásticos que permanecían ocultos a la luz del día, aparecen.

¿Pero qué ocurre cuando uno de los humanos se queda, por la razón que sea, en el parque al anochecer?

Esta es la historia de una niñita, Maimie Mannerin, que soltó a mano de su padre y, de golpe y porrazo, se encontró sola, perdida, en este inmenso lugar, donde tan solo las sombras le dieron la bienvenida.

Aunque, sin que ella pudiera creer lo que veían sus ojos, se vio rodeada de pronto por una serie de criaturas que, luminosas, revoloteaban a su alrededor. Y no eran precisamente luciérnagas…

Su primer encuentro con las picaruelas hadas fue interrumpido afortunadamente por la llegada de un niño muy especial, aquel que se negó a crecer, ese que no tiene familia, y que revolotea sobre las cabezas de aquellos que no se percatan de su presencia. Aunque aquí, en Kensington, es de sobras conocido. Su nombre, por si aún no lo habíais adivinado, es Peter Pan.

Y junto a Maimie, éste se va a convertir en una especie de guía por este lugar del que la niña quiere salir, aunque esta tarea no va a ser demasiado fácil, ya que en todo lugar mágico también reside la oscuridad, en este caso con la forma de sombras que avanzan sin poder ser detenidas y de las que hay que huir a toda costa.

Este hecho le sirve a Peter para tratar de convencer a Maimie. Y es que si cruzan el Serpentine llegarán a un lugar maravilloso, donde los niños son libres, y asalvajados, juegan y viven una y mil aventuras. Seguro que sabéis a donde me refiero.

¿Sucumbirá Maimie al ofrecimiento de Peter, marchándose con él al país de Nunca Jamás? ¿Podrá resolver el complicado acertijo que será la llave para que salga de parque? ¿Qué otros peligros acecharán a la inocente jovencita?

Todo esto y mucho más es producto del maravilloso argumento creado por la genialidad de José Luis Munuera que tomando como referencia el texto nacido de la imaginación de James M. Barrie, El pajarito blanco, lo hace suyo, añadiendo multitud de detalles y así enriqueciendo el relato.

Así nos lleva de la mano, como si del propio Peter se tratase, a través de las solitarias y oscuras calles de ese Londres, recreado con extrema belleza por Munuera y los increíbles colores de Seydas, donde, en una ventana, una mujer triste recuerda a aquel niño que perdió, y se marchó para no volver a regresar jamás, nunca jamás…