Pero, muchos de vosotros tal vez no conozcáis al protagonista de este cómic, cuyo sonoro apellido figura en la portada.

Pues bien, haciendo un resumen lo más somero posible y tratando de no desvelar ningún spoiler, os diré que García es el super agente español que durante muchos años se convirtió en el puño de la dictadura fascista de Franco. Pero un día la oscuridad se cernió sobre él y cuando volvió a ver la luz, en un subterráneo bajo la nefasta Cruz de los Caídos, todo había cambiado. España ya era una consolidada democracia y al salir a la calle se daría cuenta que se había convertido en un extraño, una anomalía que debería ajustarse a estos nuevos tiempos de libertad.

Para ello actuó el azar, ya que su camino se cruzaría con el de una joven periodista, Antonia, que sin ella saberlo ni quererlo, iba a convertirse en una especia de rebelde sidekick en las mil y una peripecias que esta extraña pareja iba a vivir a partir de entonces, ya que García es un peón, una pieza muy importante en medio de un siniestro juego. Una partida en la que poco a poco iremos conociendo a sus jugadores, y que los llevará desde la capital española, pasando por Cataluña y, finalmente, en el volumen cuarto y este quinto que ahora llega a las librerías de la mano de Astiberri, a los Estados Unidos, país cuyo gobierno se ha caracterizado por el secretismo, y unos finos hilos que lo conectan con mil y una conspiraciones.

Y hasta aquí llega el resumen, ya que en esta nueva entrega ocurre algo bastante curioso y no por ello menos esperado por todos los lectores que somos auténticos fanáticos de este cómic creador por Santiago García y Luis Bustos.

Resulta que, por fin, vamos a conocer al hombre, al rostro que hasta ahora se ha escondido tras el escurridizo Nefastus. Para ello, como si viajáramos en una máquina del tiempo, nos trasladamos al ya lejano año 1918, donde conoceremos a un niño, Nikolas, que huérfano de padre, se refugia entre los brazos de su madre. Este hecho, un extremo apego maternal va a marcarlo de por vida, como también una inteligencia que hará que los gerifaltes del Tercer Reich posen sus ojos en él, considerándolo un buen operativo para los avances tecnológicos aplicados a la guerra que se realizan en una base secreta sita en la costa del Mar Báltico.

Allí llegará Nikolas Neffenberg, y conocerá a dos personajes que van a marcar su existencia a partir de entonces, Zillmann, su ayudante y guía en este lugar y, sobre todo, una mujer. La doctora Ursula Von Hellwig, una autentica Dama de Acero que pelea en la carrera armamentística nazi por ser la primera en desarrollar el arma definitiva que dé un vuelco al conflicto bélico.

Pero hay mucho más, ya que la rubia y atractiva mujer introducirá a Nikolas en un culto, una secta que trata de hallar un camino más allá de las estrellas, hecho éste que va obsesionar al científico.

A partir de estos hechos vamos a dar varios saltos en el tiempo, comprobando como la suerte acompaña siempre a Neffenberg que, acompañado por el fiel Zilmann, verá como su existencia parece por marcada por un invisible lápiz que le lleva de un lugar a otro hasta que recala, solo, en nuestro país, España, donde encontrará el acomodo necesario para continuar con sus experimentos y será conocido a partir de entonces como Nefastus.

Sí, todo esto está muy bien, ¿pero qué demonios pasa con García y Antonia?

Pues que nos reencontramos con ellos bajo tierra, concretamente en unos túneles secretos que llevan a la base sita en el desierto de Nevada, donde se desarrolla el proyecto Horizon, la creación de otro mad doctor de manual, apellidado Hollister (cuyos rasgos no os serán para nada desconocidos) y cuyo máxima creación es el cohete Coloso III, con el que pretende conquistar las estrellas…

Pues bien, resulta que todos los caminos no conducen a Roma, ya que en este volumen varios de los personajes que se han cruzado con García y Antonia en anteriores entregas van a reunirse en este lugar: Jones, el ex agente de la CIA Vernon Quinn y, cómo no, Aquilino, un tipo que aparece donde menos te lo esperas.

Todos y cada uno de ellos jugarán un papel extremadamente importante en el acto final del cómic, ya que además de los ingenios tecnológicos que se esconden en esta base hay algo más, una locura que solo ha podido surgir de una mente retorcida, y que descontrolada, va a mostrar a sus protagonistas, y a nosotros lectores, el terror más real.

Santiago García y Luis Bustos, padres de la criatura, realizan un genial tour de force creativo que te atrapa desde la primera página, cerrando muchas tramas y dejando algún misterio por dilucidar, habiendo creado en los últimos años un cómic que por méritos propios se ha convertido en un autentico clásico moderno.