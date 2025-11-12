El museo de George Lucas abrirá sus puertas en septiembre de 2026 en Los Ángeles

El Museo Lucas de Arte Narrativo, fundado por George Lucas y su esposa, la empresaria Mellody Hobson, anunció este miércoles que abrirá sus puertas el 22 de septiembre del 2026, en el corazón de Los Ángeles.

La inauguración del museo, que comenzó su construcción en 2018, lleva varios años de retraso, después que el desarrollo fuera impactado por la pandemia de la covid-19.

La pareja ha invertido en la construcción del proyecto, de cerca de 28.000 metros cuadrados, unos mil millones de dólares.

Ubicado en el Parque de Exposiciones de Los Ángeles, que acoge a otros importantes recintos culturales y científicos de la ciudad, el museo, diseñado por Ma Yansong, fundador de MAD Architects, promete convertirse en una atracción turística para los amantes del séptimo arte y de la cultura en general.

Los contenidos del museo

"Este es un museo del arte del pueblo: las imágenes ilustran creencias con las que convivimos a diario. Por ello, este arte pertenece a todos… Esperamos que, al recorrer las galerías, los visitantes se vean reflejados en ellas", dijo Hobson en una nota de prensa.

En julio pasado, Lucas presentó algunas de las piezas inéditas que exhibirá su museo de artistas como Norman Rockwell, Frida Kahlo o Jessie Willcox Smith.

El Museo Lucas de Arte Narrativo / EFE

El museo también tendrá el primer dibujo del personaje Flash Gordon, de 1934; los bocetos originales de Peanuts, de las décadas de 1950 y 1960; el dibujo original de la primera portada de Iron Man, de 1968, y la primera salpicadura de tinta de Black Panther, de 1968.

"He trabajado con cientos de ilustradores en mi vida, y todos son brillantes, pero no reciben reconocimiento por nada. Este museo es un templo para la gente", dijo el legendario creador de la saga Star Wars en una presentación en la Comic-Con de San Diego (California).

El museo contará con al menos 35 galerías, dos teatros de vanguardia y espacios dedicados al aprendizaje y la interacción, restaurantes, tiendas y eventos.