¡El fin de los mundos!

Tal vez el nombre de Karmang El Malvado no os suene demasiado, debido a la ingente cantidad de malosos que pueblan el vasto Universo DC. Desciende de una antiquísima raza que pobló la superficie del planeta Marte, ya extinta y de la que él es el único superviviente.

Ficha DC Edición Facsímil All- New Collectors´Edition Vol 1 C-58: Superman VS. Shazam! Guion: Gerry Conway Dibujo: Rich Buckler, Dick Giordano. Tapa blanda Color 72 págs. 15 euros Panini Cómics

Vive rodeado por los aullantes espíritus de todos aquellos que antaño vivieron en las rojizas tierras, por lo que, utilizando sus habilidades místicas, va a contar con la ayuda de dos villanos que atraerán la atención y, sobre todo, confundir a dos viejos conocidos de los lectores.

Ellos dos, como habéis podido adivinar, son los paladines del Bien y la Justicia en sus respectivas Tierras, Superman y Shazam. Dos titanes que caerán en el artero engaño promovido por Karmang y sus secuaces Black Adam y Quarmmer.

¿El objetivo de todo este plan?

La total destrucción de Tierra 1 y Tierra S…

El plan parece ir funcionando a la perfección, y como ya podéis observar en la portada de este cómic de gran formato, los dos héroes dejarán las palabras de lado y tan solo hablarán los puños, en un combate en el que, debido a los poderes de ambos, es difícil vaticinar quién sería el ganador.

Afortunadamente, en la trama hay otros dos personajes que van a tener un papel esencial en su feliz resolución. Nada menos que la prima de Superman, Supergirl (tan en boga en los últimos tiempos gracias a la genial reinterpretación que del personaje realizaron el guionista Tom King y la dibujante brasileña Bilquis Evely) y Mary Marvel, que tan bien conoce al jovencito que se esconde dentro del poderoso Shazam, Billy Batson.

¿A quién no le gusta ver como dos colosos como estos se enfrentan, poniendo a prueba su resistencia? Este tipo de cara a cara es ya legendario, e incluso a lo largo de los años se han realizado varios números especiales que confrontaban a personajes icónicos de las dos Grandes, Marvel y DC.

Obviamente, no voy a revelaros el frenético desenlace de esta pelea, ni si los planes del marciano Karmang tienen éxito, ya que precisamente son estos hechos la auténtica chicha de este cómic, en el pusieron toda su pasión e ingenio tres de los más legendarios nombres del Cómic norteamericano: En las labores de guionista, nada más y nada menos que Gerry Conway, cuyo relato será llevado a las espectaculares viñetas de gran tamaño por un dúo de excepción, Rich Buckler y Dick Giordano, plasmando a estos dos personajes en su máximo esplendor gráfico.

En definitiva, un gran formato este para una no menos gran historia, en la que está en juego el destino no de una, sino dos Tierras.

Además, como imprescindibles y didácticos extras, encontraremos una comparativa en ambos colosos, y un artículo donde se desgrana la encarnizada batalla judicial entre Superman y Capitán Marvel.

¿Se puede pedir algo más?