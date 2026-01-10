De entre los muertos

Qué mejor manera de empezar este año que con el disfrute que supone que Irra, ese autor de cómic andaluz que por méritos propios está considerado como uno de los más interesantes del panorama patrio, regrese a las librerías con la esperadísima continuación, segunda entrega, de su Perros Atados.

Ficha Perros Atados Vol. II Autor: Irra Tapa blanda Color 152 págs. 25 euros Mondo Cane Books

Dejamos a su protagonista, el cerrajero, víctima de su propio pecado. Crucificado y colgado de la fachada de la enorme 'Torreta', reconocible símbolo de la ocupación yanqui. Vapuleado, horrorizado al ver como su tío, el único en el que confiaba, era cruelmente asesinado.

Sin futuro, fue dejado ahí para ser devorado por los pájaros.

Afortunadamente, a veces las cosas no son lo que parecen, y unas manos logran descolgarlo cuando él ni siente ni padece. En medio de la neblina provocada por el caos en el que se ha convertido su propio cuerpo, cree reconocer los rasgos de Custodio, que se lo juega todo para ayudarlo, secundado por aquella mujer, Tara, la hija del cruel Carrefour, que había puesto la guinda final a la macabra ceremonia que supuso su destrucción como persona.

Con su existencia pendiente de un hilo, es conducido a un lugar desconocido para él, un auténtico laberinto, casi desierto, un recordatorio bajo tierra de lo que fue olvidado, enterrado. Exorcity, un lugar donde tan solo vive una persona que se va a convertir en un aliado, aunque cómo él también explicará a la largo del relato, también tiene una agenda, un deseo de venganza contra aquellos que viven arriba.

Pasarán los días, semanas, meses. Desahuciado, sin esperanza de poder volver a ser el que era, ya que la enfermedad que lo consumía antes de la brutal paliza, hace imposible su recuperación. Tan solo existe una posibilidad, y es transformarlo en lo más parecido a una máquina, alejado de una vez por todas de su humanidad, Tara y Edmundo Baal, el misterioso benefactor, se van a encargar de convertirlo en un arma de venganza, la suya propia y la del resto de personajes, ya que todos tienen una cuenta pendiente con la crueldad que habita en los pisos superiores.

Alejado momentáneamente de la violencia desatada de la primera entrega, Irra nos muestra como su protagonista paga de la peor manera por el error cometido, además de tener que transformarse en algo parecido a esos héroes de papel que el propio Baal llevaba a las viñetas, dada su profesión de dibujante. Y se le conduce ante la elección final: Poder marcharse andando del lugar, convertido en lo más parecido a un ciborg, o emprender otro camino, el de la venganza.

Y justo ahí lo dejamos, enfrentado a su propia elección, en pie, aún resonando en sus oídos las palabras de Edmundo Baal, que a lo largo de su convalecencia le han acompañado. Un monólogo en el que disecciona la naturaleza del ser humano.

Termino esta segunda entrega, y aunque no soy de los que rezan, empiezo a contar los días para que Irra nos vuelva a golpear con la contundencia que le caracteriza, sin medias tintas, dejando una buena cantidad de referencias e imágenes que nos resultarán conocidas por el camino y prometiendo un final que seguro, sin ninguna duda, nos dejará boquiabiertos.

Mondo Cane Books cumple con lo prometido con una edición magnífica que incluye un texto de Alfonso Grueso y una sección de diseños del autor que son el complemento perfecto para uno de los mejores cómics del año.