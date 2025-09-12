La muerte llegó a la Luna

El futuro ha traído que los recursos naturales de la Tierra hayan sido esquilmados. Debido a esto y a los avances en viajes espaciales, la ambición de las compañías mineras se ha trasladado a la superficie lunar, donde han establecido bases donde la existencia de los trabajadores es extremadamente dura, con mucho trabajo y pocas satisfacciones. Tan solo las que pueden encontrarse en el fondo de una botella o desfogándose con alguna de las numerosas prostitutas que pululan en las zonas de 'ocio'.

Ficha Blood Moon Autor: Bones Tapa blanda Color 116 págs. 25 euros Nuevo Nueve

De pronto, la oscuridad caerá sobre el lugar en forma de crimen. En una de las excavaciones de la compañía M-Mining se encuentra el cuerpo mutilado de uno de los trabajadores del lugar.

Pero este no es un asesinato normal, ya que la violencia visible en los restos hacen que el jefe de seguridad Benjamin Petit comience una investigación lastrada por la lejanía con la Tierra, y unos protocolos internos que harán que el tozudo protagonista siga escarbando más y más en este misterio. Sobre todo cuando otro cadáver aparece, y un nexo que lo une al interior. En sus cuerpos alguien ha grabado las iniciales B.M.

Ni siquiera Thomas, el mandamás de lugar es de ayuda en las pesquisas, pese a no poder disimular que conoce lo que está sucediendo en el lugar, lo que le hará tomar una expeditiva decisión…

Acompañado por su compañero y amigo Will, Ben irá sumergiéndose cada vez más en el oscuro caso, sin poder imaginar lo que en realidad está aconteciendo en el lugar.

El éxito que están cosechando las obras creadas en el sello galo Label 619 en nuestro país ha hecho que la editorial Nuevo Nueve no se lo piense dos veces y se lance de cabeza a regalarnos a los lectores un catálogo donde brilla el talento de RUN y sus compañeros, a los que ya conocemos y admiramos. Guillaume Singeling, Florent Maudoux, Neyef, Petit Rapace, ya que sus personales sellos están en todas y cada una de la increíbles obras que surgen de sus talentos y su pasión por las historias de género (terror, acción, fantasía…), ya sean en la imprescindible cabecera Lowreader, o en obras personales como Hoka Hey!, The Midnight Order, Loba Loca, Slum Kids…

Y entre ellos Fred Bones, una nueva e interesante incorporación a este peculiar grupo. Autor completo que, fuertemente influenciado en el aspecto grafico por uno de los grandes nombres del Noveno Arte, Mike Mignola, padre de Hellboy, y algunos reconocibles rasgos de dibujante norteamericano Phil Hester, nos ofrece aquí un asfixiante thriller sito en esta base espacial que es de todo menos cómoda para sus habitantes. La desconfianza y los secretos surgirán en una trama que nos deja boquiabiertos en más de una ocasión, y estoy seguro que casi ninguno de los que hemos disfrutado de su lectura podíamos imaginar el inesperado desenlace que, pese a lo terrible, no estará exento de cierta poesía.