Muere el actor John Amos, el Kunta Kinte de 'Raíces'

Nueva York/El mundo del espectáculo está de luto con la muerte del actor John Amos, veterano de muchas películas y series de televisión, entre ellas Raíces, sobre la esclavitud en Estados Unidos donde dio vida al inolvidable Kunta Kinte.

Su hijo Kelly Christopher Amos dio a conocer el deceso de su famoso padre a los 84 años, pero no informó de la causa. Según confirmó su representante a Variety, murió el pasado 21 de agosto en Los Ángeles por causas naturales.

"Con profunda tristeza comparto con ustedes que me mi padre ha partido. Era un hombre con el corazón más noble, un corazón de oro. Muchos fans lo consideraban su padre en la televisión y en el cine. Mi padre amó trabajar como actor su vida entera", indicó en un comunicado su hijo, de acuerdo con los medios.

"Su legado perdurará en sus destacados trabajos en televisión y cine como actor", agregó, y recordó el más reciente trabajo de su padre, interpretándose a sí mismo en Suits LA y en el documental sobre su trayectoria como actor America's Dad. "Era mi padre, mi mejor amigo y mi héroe. Gracias por sus oraciones y apoyo en este momento", indicó.

Trayectoria

Nacido el 27 de diciembre de 1939 en Newark (Nueva Jersey), antes de dedicarse a la interpretación Amos jugó al fútbol americano en la Universidad Estatal de Colorado y fue fichado en 1967 por el equipo de la NFL Kansas City Chiefs.

Su carrera como actor despegó cuando consiguió el papel del hombre del tiempo Gordon Gordy Howard en la telecomedia La chica de la tele en 1970. Allí demostró su talento natural para la comedia, que corroboraría con otro papel reconocido, el de James Evans en la innovadora comedia Good Times (1974-76) de la cadena CBS. El spinoff de las populares series Maude y Todo en familia hizo historia como la primera ficción de televisión que seguía a un hogar afroamericano con dos padres.

Amos recibió una nominación al Emmy en 1977 por su interpretación como la versión adulta de Kunta Kinte en la miniserie Raíces. La serie, adaptación de la novela de Alex Haley sobre la esclavitud en Estados Unidos, ganó nueve Emmys, un Globo de Oro y obtuvo una audiencia masiva en el país. Más de 130 millones de personas sintonizaron la serie, lo que suponía más de la mitad de la población de Estados Unidos en 1977. El episodio final ostenta el récord de ser el tercero de mayor audiencia para cualquier tipo de serie de televisión y el segundo final de serie más visto de la historia.

En la pequeña pantalla, Amos también apareció en series como Todo sobre los Anderson, El príncipe de Bel Air, El ala oeste de la Casa Blanca (como el almirante Percy Fitzwallace), Dos hombres y medio, Walker Texas Ranger o Ballers.

Su último papel en televisión llegará en la todavía inédita serie Suits LA.

En cine, trabajó en titulos como El príncipe de Zamunda y su secuela, La jungla 2, Diamantes en bruto, El señor de las bestias o Dr. Dolittle 3. También ha producido junto a su hijo un documental sobre su vida, titulado America's Dad y que aún está pendiente de estreno.

