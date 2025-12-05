Muere el escritor y periodista Alfonso Ussía a los 77 años

Alfonso Ussía, uno de los columnistas más reconocidos del periodismo español, ha fallecido a los 77 años en Madrid, su ciudad natal. La noticia ha sido confirmada por varios de los medios en los que desarrolló buena parte de su carrera profesional.

Considerado una de las firmas más emblemáticas de la prensa nacional, Ussía destacó por su estilo satírico, irónico y mordaz, que le granjeó un amplio número de lectores a lo largo de las décadas. Colaboró en cabeceras históricas como ABC, Diario 16, Ya, La Razón y, más recientemente, en El Debate, donde publicaba de forma habitual hasta sus últimos días.

Su última columna vio la luz el pasado martes 2 de diciembre en El Debate, dedicada al humorista Gila, en un texto en el que ensalzaba su figura.

Trayectoria marcada por el estilo personal

Alfonso Ussía logró consolidarse como uno de los columnistas más influyentes de España, con una voz propia reconocible y un enfoque crítico y literario que marcó una época.

Su legado se extiende a través de cientos de columnas en distintos periódicos, en las que abordó la actualidad con una visión cargada de sarcasmo, pero también de cultura y estilo.