Muere David Lynch, un cineasta visionario, inquietante y único

El cineasta David Lynch ha muerto a los 78 años, según anunció este jueves su familia en un mensaje en la cuenta oficial del cineasta en Facebook.

"Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y artista David Lynch. Hay un gran vacío en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría, 'Mantén la vista en el donut y no en el agujero'. Es un hermoso día con sol dorado y cielos azules todo el camino", ha anunciado su familia en un mensaje publicado en redes sociales.

En agosto reveló que sufría un enfisema tras muchos años de tabaquismo y que no podía salir de casa por miedo a contagiarse de Covid-19. Pero, ante los rumores de una posible retirada, aclaró que no pensaba dejar de trabajar.

Una mirada única

Considerado como uno de los grandes directores de cine, Lynch deja como legado alguna de las películas más destacadas de las últimas décadas, como Cabeza borradora (1977), Terciopelo azul (1986) y Mulholland Drive (2001), además de la icónica serie de televisión Twin Peaks que marcó a toda una generación de espectadores de todo el mundo.

David Lynch.

Nadie que viera sus obras podría confundirlas con las de nadie más. Lynch no pertenecía a ningún movimiento ni encajaba en ningún género, aunque en sus trabajos se encontrasen ecos de Luis Buñuel o Salvador Dalí o retazos del cine negro de clásicos como El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder.

Como destacan los críticos, su películas parecían intemporales, desconectadas de cualquier época o lugar concreto, lo que las hacía aún más sorprendentes y perturbadoras.

Reconocimientos y última etapa

Nominado a cuatro Oscar (como director por Terciopelo azul, Mulholland Drive y El hombre elefante, de 1980, que también le valió una nominación al guion adaptado), Lynch recibió finalmente un premio honorífico de la Academia en 2019.

Aunque retomó Twin Peaks con una decepcionante continuación en 2017, su producción cinematográfica decayó en las últimas décadas y pareció detenerse durante largos periodos tras su último largometraje, Inland Empire (2006).

Tras la mala acogida de este filme, se dedicó a la pintura (que cultivaba antes incluso que el cine), un negocio de fabricación de café y la meditación trascendental, práctica budista que había adoptado en la veintena.

David Lynch en el rodaje de 'El hombre elefante'

En los últimos años, Lynch llamó más la atención por un corto de 17 minutos, What Did Jack Do? de 2017, en el que interpretaba a un detective que interrogaba a un mono, que por cualquier otra cosa que hubiera hecho recientemente en el cine. Una aventura que parecía tanto una broma como una declaración artística.

Primeros años

David Keith Lynch nació en Missoula, Montana, el 20 de enero de 1946. Su padre, Donald, era investigador científico y su madre, Edwina, profesora de inglés; su trabajo les llevó a mudarse con frecuencia.

Lynch, que nunca fue un estudiante estelar, se formó con los Boy Scouts y, en años posteriores, muchos de los que le conocieron se sorprendieron de la contradicción entre sus modales suaves y las erupciones de violencia y blasfemia de su arte.

Cualquiera que intentara explicar la obra de Lynch a través de su educación tendría problemas. "Mis padres eran cariñosos y buenos", escribió en sus memorias.

Tras abandonar varios estudios universitarios, Lynch trabajaba como artista y grabador en 1966, cuando rodó su primera película, el cortometraje de cuatro minutos Seis hombres enfermando (Six Times). Ese y otros primeros trabajos le llevaron a conseguir una plaza en el AFI, que acababa de abrir un conservatorio en Los Ángeles que posteriormente se situaría entre las mejores escuelas de cine de Estados Unidos.

Lynch se matriculó junto a estudiantes entre los que se encontraban Terrence Malick y Paul Schrader, y pasó los años siguientes realizando su primer largometraje, Eraserhead (Cabeza borradora, 1977). Adorada y aborrecida a partes iguales, se convirtió en un título de culto y hasta Stanley Kubrick dijo que era una de sus favoritas.