Mozart a la antigua según Javier Bonet

A Javier Bonet le quedaba una deuda. O quizá fuera sólo un capricho. Después de haber grabado los conciertos para trompa de Mozart con la Orquesta de la Radio de Múnich bajo la dirección de su maestro Hermann Baumann (sello Arsis), sentía la necesidad de cerrar el círculo: volver a esas mismas obras, pero ahora desde la perspectiva histórica. Volver a Mozart, sí, pero como él pudo escucharse a sí mismo. El resultado de ese deseo –a medias nostalgia y a medias militancia– es un disco tan insólito como revelador, que reúne toda la música para trompa y orquesta de Mozart e incluye algunos fragmentos reconstruidos por Robert Levin. Armado con una trompa natural de la época, Bonet está acompañado por La Real Cámara, bajo la dirección de Emilio Moreno. “Esto ha sido un capricho, sí, pero un capricho serio”, resume el trompista.

La idea, sin embargo, venía de atrás. Bonet llevaba tiempo acariciando la posibilidad de volver sobre esos conciertos desde una perspectiva distinta: con instrumentos originales, en un entorno sonoro más próximo al de su tiempo. “No era una cuestión de repetir lo mismo”, explica, “sino de proponer otra escucha, de explorar lo que esa música ofrece cuando se interpreta con trompas naturales y con una orquesta formada por músicos habituados a trabajar ese repertorio desde criterios históricos”. Fue entonces cuando decidió poner en marcha el proyecto y convocar a Emilio Moreno para dirigirlo.

Una de las claves de este disco está, de hecho, en el tratamiento musicológico del repertorio. Aunque tradicionalmente se presentan como cuatro conciertos numerados, Bonet ha preferido huir de esa clasificación. “La numeración clásica no se corresponde a la secuencia cronológica en que fueron escritos. El llamado Concierto nº1, por ejemplo, es el último. Nosotros hemos querido poner las obras en el orden en que fueron compuestas, sin inventarnos una jerarquía o un recorrido que no existió”. El programa incluye, además de los cuatro conciertos conocidos (KV 412, 417, 447 y 495), el Rondó KV 371 al que se ha añadido un Allegro incompleto (KV 370b) como si fuera el primer movimiento de otro concierto: “La parte de trompa estaba completa; los tutti importantes también, y algunos indicios de instrumentación, así que era bastante fácil reorquestarlo –comenta Bonet–. De hecho hay varias versiones. Nosotros hemos usado la de Robert Levin, que es además quien sugiere que estos dos movimientos podrían formar parte de un mismo concierto”.

El violinista madrileño Emilio Moreno / Carmen Hache

Se añade además un Allegro muy fragmentario (KV 494a) tal y como lo dejó Mozart, aunque también existen de él algunas reconstrucciones. “Iba a ser el concierto más ambicioso para la trompa de Mozart, sin duda, pues de hecho sólo la introducción orquestal es casi tan larga como otros movimientos completos, pero no sabemos por qué acabó sin terminar”. Emilio Moreno tiene su teoría: “Creo que Javier no está de acuerdo conmigo en esto, pero yo creo que Mozart se metió en tal berenjenal de complicación que no supo cómo salir...”. “Hemos ido a las fuentes, hemos hecho mucho trabajo de investigación viendo todos los manuscritos –continúa el trompista valenciano–. En el conocido tradicionalmente como nº1 había ciertas incoherencias, aunque ya hay una edición moderna de Robert Levin que lo aclara. Lo que al parecer pasó es que la edición canónica que se hizo en el siglo XIX partió de la adaptación que de la obra de Mozart hizo su dedicatario, Joseph Leutgeb, que era un hombre ya algo mayor y debió de tener algún problema con la escritura mozartiana. Hemos vuelto al original”.

El uso de la trompa natural define todo el enfoque interpretativo. “Tocar estas obras con una trompa moderna, con válvulas, es otra cosa. Me ciño lógicamente más a la tradición de cómo debía ser en la época. Todas las cadencias las he escrito yo, por supuesto, porque si no, no tendría sentido, pero también añadimos algo en todos los reposos cadenciales de los rondós. Ahí muchas veces no se hace nada, pero yo sí he querido hacer un pequeño desarrollo, que es lo que se llamaba en la época una cadencia en una respiración, es decir, un poco el desarrollo del acorde y le doy la entrada otra vez a la orquesta”. El disco se cierra con una broma, un guiño dramático: una escena hablada con un actor –Carlo Gianneschi– que recita una serie de observaciones de Mozart en italiano sobre la interpretación del rondó del concierto en re mayor. “Ahí interpolo una cadencia en la que voy metiendo todos los temas de los rondós del resto de los conciertos, una cadencia larga, casi una venganza de los trompistas contra Mozart, que se burlaba –suponemos que en tono amistoso– de Leutgeb”.

Emilio Moreno ha sido un aliado indispensable. “Tenía que hacerlo con él”. Moreno le agradeció la oportunidad: “Ha sido un proyecto difícil, pero muy gratificante. Yo me paso la vida rescatando música del patrimonio español, pero no hay que olvidar que he hecho toda mi carrera en el repertorio clásico europeo. Esta vuelta a Mozart ha sido, en realidad, una vuelta a mis raíces”. El grupo escogido se presenta con la marca de La Real Cámara en lugar de El Concierto Español, que los dos músicos fundaron. La razón la explica Moreno: “Legalmente, El Concierto Español no existe como entidad, así que no podíamos optar a ninguna ayuda. Con La Real Cámara, en cambio, pudimos pedir una subvención a la Comunidad de Madrid. Muy modesta, eso sí. La mayoría del coste lo ha asumido personalmente Javier”.

La Real Cámara en la formación en que se registró el CD / Carmen Hache

Lejos de los grandes medios, la grabación se hizo en condiciones ajustadas. “Grabamos en el conservatorio de Getafe, en pleno mes de julio, con un calor tremendo y apenas tiempo para ensayar. Tuvimos que organizarlo todo para hacerlo en tres días”, recuerda el violinista madrileño. “Por eso recurrimos a músicos que estuvieran en Madrid, para no tener que pagar desplazamientos ni alojamientos. Y la respuesta fue fantástica: todos vinieron con las partes estudiadas, con una actitud impecable.” “Es extraordinario que ahora mismo podamos formar una orquesta como esta, que no es pequeña (cuerdas: 5/4/3/2/1) y con esta gran calidad con músicos no sólo españoles, sino residentes en Madrid”, añade Bonet.

El disco –editado por IBS Classical– ha servido como punto de partida para un proyecto mayor. “En noviembre de este año y en mayo del siguiente haremos una pequeña gira con la integral de los conciertos para instrumentos de viento de Mozart”, anuncia Bonet. “Serán dos programas, que incluirán las obras para oboe, clarinete, fagot, flauta y trompa. Tenemos ya asegurado hacerlo en el Palau de Valencia y en Cáceres, aunque hay dos lugares más que se han interesado”. No está prevista una grabación de esa integral: “Queremos centrarnos en la experiencia en vivo. Lo importante es compartir ese sonido, esa textura tímbrica, esa forma de frasear que solo tiene sentido cuando se toca con estos instrumentos”, termina Moreno.

Mozart. The Horn Concertos | Bonet. La Real Cámara. Moreno (IBS Classical)