Un estreno del Mozart adolescente

La noticia se difundió coincidiendo con la presentación en Salzburgo el pasado 19 de septiembre de la nueva edición del catálogo Köchel de Mozart: investigadores de la Fundación Internacional Mozarteum, dirigidos por el Dr. Ulrich Leisinger, habían descubierto en la colección Carl Ferdinand Becker de la Biblioteca Municipal de Leipzig una obra desconocida de Mozart. Se trata de Serenate ex C (Serenata en do), una composición para dos violines y bajo, que ha sido ya catalogada como KV 648 y ha recibido el sobretítulo de Ganz kleine Nachtmusik, es decir, Una muy ligera música nocturna.

La obra está dividida en siete movimientos, tiene una duración de unos doce minutos y ha sido datada en la segunda mitad de los años 1760, aunque el documento descubierto no es el autógrafo, sino una copia de hacia 1780. Los descubridores piensan que la Serenata fue escrita antes del primer viaje a Italia del joven Mozart (en enero de 1770, a punto de cumplir 14 años) y han sugerido que podría tratarse de alguna de las obras que se sabían perdidas, pero cuya existencia estaba documentada en la correspondencia del músico.

La primera audición de la partitura tuvo lugar el 21 de septiembre en la Ópera de Leipzig, por los violinistas Vincent y David Geer y la violonchelista Elisabeth Zimmermann, de la Escuela de Música Johann Sebastian Bach de Leipzig. Nada más difundirse el acontecimiento, la obra circuló con rapidez y ya pueden verse varias grabaciones en Youtube.

A nivel industrial, el sello alemán Deutsche Grammophon se ha adelantado a todos, pues acaba de publicar el pasado viernes 11 de octubre en las plataformas habituales dos versiones diferentes de la obra. Una de ellas la realizaron en la Sala Vienesa de la Fundación Internacional Mozarteum los jóvenes violinistas Leonhard Baumgartner y Margarita Pochebut acompañados por el contrabajo de Svenja Dose y el clave de Oscar Jockel (el vídeo se publicó en la plataforma Stage+ ayer sábado). La segunda se había preestrenado en Apple el 4 de octubre, y es debida a Haruna Shinoyama y Neža Klinar (violines), Philipp Comploi (violonchelo) y Florian Birsak (clave). Además el 18 de octubre llegará a las plataformas una versión orquestal, con Herbert Blomstedt dirigiendo a la celebérrima Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig.

Tres grabaciones de la misma obra / D. S.

La ficha Wolfgang A. Mozart (1756-1791): Serenade ex C Ganz kleine Nachtmusik (Serenata en do mayor, Una muy ligera música nocturna) KV 648 [c.1765-1770] Versión 1: Haruna Shinoyama y Neža Klinar, violines; Philipp Comploi, violonchelo; Florian Birsak, clave. Versión 2: Leonhard Baumgartner y Margarita Pochebut, violines;Svenja Dose, contrabajo; Oscar Jockel, clave. Versión 3: Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. Herbert Blomstedt, director. Deutsche Grammophon

