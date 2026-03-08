Memoria pianística del siglo XX

La ficha Los pianistas que dejaron huella. Juan Miguel Moreno Calderón. Córdoba: Berenice, 2025. 397 páginas. 25 €.

Entre Serguéi Rajmáninov, nacido en 1873, y Krystian Zimerman (1956), Los pianistas que dejaron huella se desenvuelve por un siglo largo de historia del piano a través de cuarenta y dos semblanzas ordenadas cronológicamente. El marco temporal define no sólo el recorrido biográfico por sus figuras, sino que se convierte en análisis evolutivo del arte pianístico, desde los estertores del romanticismo y la tradición del gran virtuoso compositor-intérprete hasta la consolidación de un ideal de objetividad textual y depuración estilística que marca el último tercio del siglo XX.

Juan Miguel Moreno Calderón, pianista y gestor cultural, declara desde el inicio el carácter no académico de su propuesta. El libro no aspira a la exhaustividad musicológica ni a la discusión filológica, sino a la divulgación apasionada y fundamentada. El tono es abiertamente subjetivo –en el mejor sentido del término–: se trata de un canon personal, fruto de décadas de escucha, estudio y experiencia profesional. Esa subjetividad, lejos de restar credibilidad, otorga coherencia al volumen. Cada capítulo se subtitula con un rasgo definitorio del artista (“El virtuoso feliz”, “El visionario inconformista”, “El trovador del piano”, “El intelectual”…), síntesis de una poética interpretativa, a veces muy certera.

La estructura del volumen resulta simple y eficaz: apuntes biográficos concisos, contextualización de la figura dentro de una escuela o tradición nacional, análisis de su estilo interpretativo –con especial atención a la visión del texto (la partitura), el puro sonido, apuntes técnicos, el repertorio, la relación entre arquitectura y detalle…– y un acercamiento a su legado discográfico. Este último aspecto convierte el libro en un auténtico vademécum para el melómano, ya que la invitación a la escucha se hace práctica. En ese sentido, la obra se sitúa en la estela de modelos clásicos como Los grandes pianistas de Harold C. Schonberg, pero con una actualización del canon y una mirada diferente.

Uno de los mayores aciertos se ha apuntado arriba, y es la lectura transversal de la evolución estética del siglo: del pathos romántico y la libertad expresiva –con sus inevitables amaneramientos– a un progresivo objetivismo que subordina el intérprete al compositor. En ese recorrido aparecen figuras centrales de la tradición ruso-soviética, austro-alemana, húngara o polaca, junto a intérpretes difíciles de clasificar. El resultado es una cartografía estilística clara, útil tanto para el lector iniciado como para el aficionado curioso.

El pianista, ensayista y gesto cutlural Juan Miguel Moreno Calderón / D. S.

El volumen, sin embargo, adolece de dos carencias importantes. La ausencia de un índice onomástico y de obras dificulta la consulta puntual de un libro que, por su propia naturaleza, invita a la relectura fragmentaria. Del mismo modo, aunque se mencionan numerosas grabaciones imprescindibles, se echan en falta enlaces o referencias digitales que faciliten el acceso inmediato en la era del streaming. Si la propuesta es leer escuchando, el soporte editorial podría haber favorecido esa experiencia con códigos y una simple lista de reproducción.

Con todo, Los pianistas que dejaron huella cumple con creces su propósito: ofrecer, en español, una puesta al día del canon pianístico del siglo XX. Más que una enciclopedia o un manual, es un mapa afectivo, bien argumentado por un profesional que tenía ya en su haber algún volumen valioso, como el dedicado a su paisano Rafael Orozco. Un libro que se lee con los ojos, pero que reclama inevitablemente el concurso del oído.

