¡Mira allí, arriba, en el cielo!

Todos los que somos lectores de cómics desde la más tierna infancia tenemos en nuestra memoria aquellos primeros tebeos con los que nos fuimos iniciando en el mundo de las viñetas. Alentados por un progenitor o hermano mayor, en qué casa no había algunos ejemplares de cómics protagonizados por aquellas pareja de descontrolados agentes de la TIA, o los lujosos y caros álbumes que plasmaban las peripecias de unos galos irreductibles, por no hablar de las aventuras a lo largo y ancho del planeta (y más allá) del avezado reportero de reconocible tupé…

En mi caso particular, todos y alguno más fueron aquellos primeros cómics de los que pude disfrutar. Pero no me resisto, ni quiero olvidarme de unos volúmenes que fui consiguiendo sobre todo en el mercadillo de mi ciudad, protagonizados por el mayor héroe de todos los tiempos, nada más y nada menos que Superman.

La editorial era la mexicana Novaro, y gracias a ella fui reuniendo no sin poca dificultad algunos ejemplares de aquella colección, tan difíciles de conseguir en aquellos tiempos en los que aún no existían las librerías especializadas ni nada que se les pareciera…

En sus páginas pude sumergirme en un mundo colorido, que representaba a un Superman más inocente que el actual, al que le venía como anillo al dedo el apelativo de ‘boy scout’.

Y es que aquellos relatos estaban enmarcados en un mundo muy diferente en el que vivimos en la actualidad, y en cada nueva aventura, Superman y sus allegados (Lois Lane, Jimmy Olsen) iban a encontrarse en la mayoría de las ocasiones con situaciones que solo se pueden calificar como surrealistas, que a los ojos de aquel bisoño lector que fui resultaban de lo más sugerentes y divertidas.

Tal vez algunos de los nombres de los creadores de aquellos relatos no os suenen demasiado, pero os aseguro que, gracias a su talento fueron empedrando, dando forma, a un largo sendero que el personaje ha transitado, convirtiéndolo en lo que es.

Firmando este volumen que nos traslada a los años cincuenta, nos encontramos con los guionistas Robert Bernstein, Otto Binder, Jerry Coleman, Bill Finger, Edmon Hamilton y William Woolfolk,acompañados por los talentos gráficos de Sy Barry, Wayne Boring, Ray Burnley, Stan Kaye, Win Mortimer, Al Plastino, Kurt Schaffenberger y Curt Swan.

Todos y cada uno de ellos dejan su imborrable huella en una serie de relatos que, en este tomo, están divididos en diferentes capítulos: Historias clásicas, La familia Superman, Los villanos y finalmente Los amigos de Superman.

Como ya os decía, preparaos para lo inesperado, ya que en ellos vamos a encontrarnos con historias en las que, de golpe y porrazo, Superman tendrá que enfrentarse a la llegada de tres ¿kriptnonianos?

Pero esto no será nada con el tremendo esfuerzo que el Hombre de Acero tendrá que hacer para convencer a la encantadora niña Alice, que se resiste a creer en la existencia de superhéroe.

Retrocederemos en el tiempo para ver a un Clark Kent joven en su último día en el pueblo que le vio crecer y convertirse en lo que es.

Nos pondremos en la piel de Lois Lane, cuando la avezada periodista tenga que ir del brazo de un Superman que para nada posee la belleza y el porte clásico que le caracteriza. Vamos, que es muy feo.

Y por supuesto, ya que en la nueva versión fílmica del personaje su fiel perro Kryton va a tener mucho protagonismo, no podía faltar una historia protagonizado por este y un jovencito héroe, que las va a pasar canutas debido a las ganas de jugar del supercan.

Formando parte de la familia del krytoniano, vamos a conocer a su rubia prima, Supergirl, así como a un hasta ahora desconocido ¿hermano mayor?

Por supuesto, varios villanos de la galería del personaje pasarán por estas páginas, como el surreal Bizarro, que hasta se echa novia, o Titano, un simio de armas tomar.

En la más clásica tradición de los comics books, Superman va a compartir peripecias en un team up con el más avanzado pupilo del Caballero Oscuro, Robin.

Con una introducción del guionista Mark Waid y una serie de textos que acompañan a cada capítulo, este volumen se convierte en lectura obligada para todos los fans del personaje y las historias clásicas de Superman, relatos que para nada han envejecido, más bien al contrario, debido a su originalidad y el talento de sus autores, cuyas biografías encontramos como colofón a este magnífico volumen.

Y ya sabéis, que no os confundan. No es un pájaro ni un avión. Es… Superman.