Millionarii te salutant

Tal vez el método sea bastante expeditivo, pero no por ello menos eficaz. Tal vez si todos los multimillonarios del planeta hicieran un acto de generosidad, desprendiéndose de parte de sus fortunas, es seguro que muchos de los males que nos azotan serían resueltos en un abrir y cerrar de ojos.

Ficha Violencia Gratuita Autor: Patrick Horvath Tapa dura Color 72 págs. 14 euros Astiberri

Por desgracia, esto no va a suceder, salvo en casos muy puntuales, por lo que en un futuro algo lejano la LFM, Liga Financiera Mundial, ha tenido que tomar las riendas de la situación y, tras un sorteo, elegir a aquellos y aquellas que, sí o sí, entregarán al mundo la mitad de su dinero. Negarse a ello los conduce directamente a una arena que recuerda a la de los gladiadores de la antigua Roma, donde tan solo uno de los oponentes saldrá con vida, siendo visto y vitoreado a lo largo y ancho del planeta, ya que Violencia Gratuita se ha convertido en esa gigante e imaginaria venda con la que cubrir los problemas del planeta.

Y tras veintiuna victorias, un luchador se alza como el adalid del Pueblo, otro rico que se niega a entregar sus ganancias, a las que defiende masacrando a todos sus oponentes. Su nombre es Ted Brooks, un magnate inmobiliario que combina la concentración con una sangre fría impresionante, vistiendo una imponente armadura que esconde más de un secreto, y va a verse las caras con un nuevo oponente, Cameron Miller.

No os describiré el enfrentamiento entre los dos hombres, tan solo que días después llegará el momento definitivo en la vida de Brooks y Luella Dominguez, propietaria de otra millonaria empresa, que conoce muy, muy bien a este hombre que continúa imbatido. Tanto como que compartieron la vida, siendo marido y mujer.

Pero el egoísmo, la ambición de Brooks, lo destrozó todo, y ahora tan solo queda una herida que no acaba de curar y cerrarse, por lo que la única solución posible es bajar a la arena y arreglar las cosas de la única manera posible…

A Patrick Horvath, el autor de este brutal cómic, lo conocimos hace pocos meses, cuando nos sorprendió con esa curiosa mezcla de La Aldea del Arce con las peripecias del psicópata Dexter titulada Bajo los árboles, donde nadie te ve (publicada también por Astiberri, y de la que ahora se está publicando una secuela en los Estados Unidos) donde demostró que tiene un especial gusto por mostrarnos cruentas imágenes que no vamos a poder olvidar en una temporada.

En Violencia Gratuita, pese a su brevedad, deja clara cuál es su postura ante los problemas que aquejan a esta sociedad, imaginando estas bestiales justas, en las que todos esos que disfrutan de una posición elevada en la sociedad deben rascarse esos bolsillos sin fondo que poseen, o morir.

El volumen se completa con una extensa e interesante entrevista a este autor de cómic y director de cine de terror, así como un recorrido, viñeta a viñeta, por su obra, desvelándonos más de un secreto del proceso.