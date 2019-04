Muy arropada. En compañía de amigos. De muchísimos amigos. Así presentó la periodista sevillana Marina Bernal su libro Anónimos infinitos en el salón de actos del colegio Virgen de Regla de Chipiona, localidad gaditana a la que está estrechamente vinculada desde hace muchos años.

En el acto, programado como un espectáculo más allá de la presentación estrictamente literaria, incluyendo no pocas sorpresas y momentos emotivos, el profesor y periodista chipionero Juan Mellado glosó la figura de Marina Bernal y ofreció su propia visión de esta obra que contiene casi 300 microrrelatos seleccionados entre los que la autora ha venido publicando en redes sociales.

Por su parte, Francisco Andrés Gallardo, jefe de la sección de Televisión y Pasarela de las nueve cabeceras del Grupo Joly, dialogó con la propia protagonista del encuentro acerca de la experiencia literaria y la adaptación de la profesión periodística a los nuevos tiempos, especialmente por la influencia de las redes sociales.

La autora desveló que todas las historias que se relatan en Anónimos infinitos son reales, como sus protagonistas. “Tengo la suerte de que muchas personas me hagan partícipe de sus deseos, de sus sentimientos y de sus vidas. Y luego me gusta describirlos respetando su intimidad y la confidencialidad. Lo cuento, pero la mayoría de las veces no los identifico, por eso forman parte de estos anónimos infinitos”, afirmó.

Marina Bernal, que se definió como “una persona esperanzada y muy optimista”, explicó que esas páginas reflejan su forma de pensar, de sentir y de ver la vida. En la obra, según la autora, “aparece la vida, el dolor, la alegría, la pena, la amistad, el amor y el desamor, la traición, el desengaño… y siempre la esperanza”.

También subrayó que el mar de Chipiona ocupa un lugar muy destacado en el libro, hasta tal punto de que da contenido a la contraportada. Según manifestó, las de la localidad son “las playas de las emociones”, porque todo el que las visita “acaba viviendo momentos inolvidables y, aunque marche a otros lugares, siempre termina volviendo”.

La obra contiene un prólogo de la cantante Isabel Fayos, el escritor Francisco Gallardo y los periodistas Francisco Correal, José Vicente Dorado, Manuel Contreras, María Jesús Pereira, Juan Mellado y Manuel Capelo. Las fotografías son de Manuel Olmedo, Irene Vélez y la propia Marina Bernal. Anónimos infinitos está editado por Sevilla Press Ediciones, siendo Liberis la firma encargada de la impresión.

Pusieron la nota musical al entrañable encuentro el cantante de sevillanas Javi Fernández y el guitarrista Manuel Cerpa, Mercedes Gil, el trío formado por Antonio Martín, Nani Florido y Javi Gómez, así como Cristóbal Santos y su comparsa. El Ayuntamiento y la radiotelevisión de Chipiona se volcaron en la difusión del acto. El director de la emisora municipal, Cristóbal Ruiz, fue el encargado de conducirlo.

Marina Bernal es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y lleva ejerciendo como periodista en prensa, radio, televisión y medios digitales desde hace 30 años. Es también fotógrafa y ha presentado numerosos eventos sociales y culturales.