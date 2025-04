Esta ciudad del sur de los Estados Unidos es conocida principalmente por ser la cuna del jazz y el soul; su famosísimo carnaval, el Mardi Gras y por haber padecido uno de los huracanes, Katrina, que arrasó la urbe sin ningún tipo de piedad.

Pero en el apartado de la ficción, cómo no recordar que Anne Rice hizo que los Hijos de la Noche recorrieran sus calles, dejando un rastro de sangre y horror.

Ficha Título: Winter Queen. Autor: Fernando Dagnino Tapa dura Color 160 págs. 32 euros Tengu Ediciones

Por todo esto y mucho más, la acción de este cómic se desarrolla en New Orleans, donde una noche seremos testigos de la aparición de una mujer pelirroja que, armada con una espada y sin saber muy bien donde se encuentra, tratará de escapar de las fuerzas del orden, que comenzarán a cuestionarse sobre la identidad de la misteriosa fémina, el lugar donde ha aparecido y qué demonios hacía junto a un enorme hombre construido con ramas… (Para todos aquellos amantes del folk horror este es un guiño de lo más claro).

Lo que esta mujer llamada Isabel desconoce es que su destino va a estar unido al de un tipo, Eddie, al que todos conocen como Chicken Man, y que con algunos conocimientos sobre vudú y, sobre todo, mucha cara dura, divierte a los turistas que, obnubilados, acuden a su show.

Pero sin qué él lo sepa aún, se va a ver metido en una carrera contra reloj, una situación que viene del pasado más lejano, y que hace que la oscuridad más infernal se remueva, tratando de acceder a nuestra realidad desde el inframundo.

Eddie no recorrerá este angustioso periplo en soledad, sino que un oscuro personaje será su compañera de peripecias, un ser que se convierte en el reverso oscuro de uno de los protagonistas. Su nombre es Ith, y es una demonia, tan libidinosa, letal y traicionera como todos los de su calaña, pero que en este caso se irá acercando poco a poco a la humanidad, gracias a la obligada compañía de Eddie.

Pero estos no son los únicos protagonistas de esta apasionante historia creada por Fernando Dagnino, autor español con una dilatada carrera en el mercado norteamericano y en el franco-belga (Captain Midnight, Killers, Blade Runner Origins, Smart Girl, Conan The Barbarian…). De su fértil imaginación han surgido otros personajes, muy importantes en la trama, como Betty, esa misteriosa niña, a la que no todos pueden ver, que camina siempre junto a un letal caimán, y que transita los misteriosos senderos del Vudú. Su amistad con Eddie será primordial a la hora del enfrentamiento final que Necrófago, un escurridizo y maldito ser, cuya historia se ha escrito con sangre a lo largo de los siglos, y que ahora ha recalado en esta ciudad, donde va a dejar un rastro de cuerpos poseídos, utilizados como meras marionetas para sus oscuros planes…

Y hasta aquí puedo avanzar en esta trama, intensa, frenética por momentos, que te atrapa en sus increíbles páginas dibujadas por Dagnino, y que nos demuestra que toda realidad supera a cualquier ficción, incluyendo en este volumen un texto en el que se repasa la increíble historia de Isabel Estuardo, un personaje histórico real, y sus conexiones con lo místico, lo arcano.

Finalmente, comentar la enorme calidad de la edición por parte de Tengu, que como siempre, sabe cuidar con esmero todas sus publicaciones. ¡Chapeau!